Día Nacional del Payaso: “Chapetín” es feliz de hacer reír a los niños en Nogales

NOGALES.- Para el payaso “Chapetín” sacarle a los niños una sorpresiva, cándida e inocente sonrisa o carcajada, ya sea con chistes, ademanes o ‘puntadas’ improvisadas es lo que más disfruta de su trabajo.

Hoy se celebra el Día del Payaso en México y Mario Ortiz Escareño, quien representa a “Chapetín” desde hace 30 años, manifestó que hacer reír a los niños lo retroalimenta y aparte de divertirse saca el sustento diario de una forma honrada.

Reveló que no ha sido fácil permanecer en el gusto del público infantil toda vez que ha tenido que adaptarse a los cambios y al mismo tiempo estudiar sobre la marcha Sicología Infantil con algo de teatro, magia y clases de maquillaje para empatizar con los niños y gente que los rodea.

Aunque es originario de la Ciudad de México, tiene radicando en Nogales más de 17 años junto a su esposa y sus cuatro hijos, a quienes les pudo brindar carrera profesional, expresó.

Aunque también tiene la carrera de Técnico en Máquinas y Herramientas, y trabajaba como tornero en la Capital mexicana, su inicio como payaso fue en octubre de 1992, a instancias de un grupo de amigos que se dedicaban a esta actividad (Payasos Ejecutivos).

Jamás me imaginé ser payaso. Me consideraba una de las personas más tímidas que pueda haber, pero ellos me animaban diciendo que tenía ‘madera’ para payaso. Yo creía que me vacilaban. Un día renuncié al trabajo y fui a donde ensayaban.

“Me gustó lo que hacían y cómo interactuaban. Hasta me aprendí las rutinas bien rápido y cuando menos pensé en una semana ya estaba debutando a pesar de que no tenía vestuario ni sabía cómo maquillarme”, recordó.