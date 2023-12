Continúa calvario de migrante fracturado de espina dorsal y sus dos piernas

NOGALES.- Aunque ya fue dado de alta del Hospital General (IMSS Bienestar), Miguel, un migrante guerrerense, de 23 años de edad, quien sufrió una caída del muro fronterizo y resultó con varias fracturas, continúa sin poder moverse en una cama del citado nosocomio.

Su tío Paciano, vino por él desde el pasado fin de semana y duerme en el piso a su lado, pero necesita ayuda para poder llevárselo (silla de ruedas o camilla).

En el hospital le dijeron que ya están en proceso de conseguir una ambulancia para su traslado al aeropuerto de Hermosillo y que entonces pueda retornar, en avión, junto su tío.

Al respecto, la Trabajadora Social del mencionado hospital, manifestó –palabras más, palabras menos- que Miguel ya fue dado de alta porque sólo necesita recuperarse y que ahora la responsabilidad es de sus familiares, pero que sin embargo todavía lo tienen allí por razones humanitarias.

Comentó que el traumatólogo del hospital lo ha estado atendiendo y que el joven migrante ya está en condiciones de poder viajar, aunque con sus debidas precauciones para evitar complicaciones.

Entrevistado en la cama donde convalece, Miguel dijo sentirse desesperado porque aún siente mucho dolor, que no puede moverse y tiene miedo de no volver a caminar.

Así también, Paciano, quien arribó desde Guerrero el pasado viernes para hacerse cargo de su sobrino, expresó que apenas andan consiguiendo boletos de avión para viajar de Hermosillo a su lugar de origen.

Aquí me he quedado a dormir junto a Miguel (en el piso y a ratitos en una silla) desde que llegué. Está inmovilizado todavía, no puedo dejarlo solito y me preocupa que no tengo ni cómo llevarlo, no lo puedo cargar en el aire, se puede lastimar más. Necesitamos que alguien nos ayude, aunque sea con una silla de ruedas o una camita con ruedas para que lo pueda trasladar”, confió.