Consideran a toda la frontera para regreso de migrantes

NOGALES, Sonora.- Todas las ciudades de la frontera están en la mesa pero en este momento no tenemos una fecha, expuso la cónsul general de Estados Unidos en Nogales, sobre las devoluciones a México de solicitantes de asilo humanitario.



Virginia Staab señaló que solamente se ha hablado de San Luis Río Colorado, pero no hay nada programado aún y mucho menos Nogales.



"En esta temporada como saben hace mucho calor, es muy complicado en el desierto, estamos tratando de arreglar la manera migratoria en una manera muy respetuosa con derechos humanos, por ahora no tenemos planes previstos para empezar con estos programas acá’’, manifestó.





GESTORES



La cónsul estadounidense agregó que ha visitado al Gobierno municipal de San Luis Río Colorado, por donde iniciarían las devoluciones, así como autoridades federales y estatales para ver como pueden ayudar.



"Estamos esperando un pedido pero sí estamos muy vigentes a la situación y siempre dispuestos a recibir estas solicitudes, pero no hemos recibido todavía’’, platicó.



Si ellos necesitan camas, comida o ropa, agregó, cualquier cosa se está trabajando muy de cerca con todas las autoridades para ver como ayudar en éstos asuntos.



La cónsul agregó que las autoridades locales de San Luis Río Colorado no tienen mayor información sobre este programa de las autoridades federales, ni del lado mexicano como estadounidense.