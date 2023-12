Califican de pésimo el servicio de agua en Nogales en el Gobierno del alcalde Juan Gim

NOGALES, Sonora.- De caótico, pésimo y malo, calificaron los nogalenses, el servicio de agua potable y lo referente a su operatividad, de parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) a cargo del Gobierno del alcalde Juan Gim Nogales.

Incluso un empleado del Oomapas Nogales, quien prefirió omitir su nombre, reconoció que al menos el 75% de las colonias de la ciudad presenta problemas en el suministro del vital líquido u otro relacionado con el servicio, ya sea por fugas, alcantarillado, entre otros, en menor o mayor proporción.

Durante un sondeo con residentes de varias colonias de Nogales, al consultarles su opinión al respecto, casi por unanimidad reprobaron y refirieron la calidad de servicio que presta la referida paramunicipal.

“Y se quedó corto ese amigo del Oomapas, yo todos los días oigo en las noticias de la radio y veo en las redes sociales publicaciones tirándole duro, tanto por la falta de agua como por fugas y pestilencias del drenaje, entre otros, esto ya es un abuso.

Todavía que no tenemos casi nunca agua y que hay que pagar el recibo puntualmente, si no, nos va peor después, debemos pagar a los piperos para que sean ellos quienes nos brinden el servicio que debe darnos el Oomapas, es una gran sinvergüenzada, A casi pura pipa me la llevo”, declaró en tono molesto, María Del Castillo, residente de la colonia Municipal.