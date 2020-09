Buscan profesores de Nogales ayudar a sus alumnos, invitan a donar tabletas, celulares o televisores

NOGALES.- De cada 40 alumnos alrededor de 10 de ellos no cuentan con equipos digitales para conectarse a clases y ante la situación el grupo de profesores sindicalizados organizan donaciones con el apoyo de la sociedad.



Juan Carlos Yescas, vocero del voluntariado Contigo, integrado por docentes pertenecientes al Sindicato Nacional de Maestros, exhortó a la ciudadanía para apoyar a los alumnos más necesitados.



Tenemos identificados los sectores de mayor necesidad y sabemos que la mayor parte de los estudiantes vulnerables se concentran en los sectores de la periferia y es donde estamos tomando la recopilación de datos” indicó.

“Hemos detectado que algunos alumnos no se conectan por falta de aparatos electrónicos, no tenemos un promedio, pero por ejemplo de 40 alumnos que tenemos son al menos 10 que no se pueden conectar a las clases.



El vocero de Contigo informó que la donación puede ser desde dispositivos de pantallas, tabletas, celulares y televisores en buen estado que ayuden a los alumnos a tomar las clases virtuales.



Detalló que se está tomando información de los estudiantes que enfrentan la problemática para llevarles los dispositivos que se consigan mediante las donaciones.

Aclaró que ya cuentan con algunos aparatos y 300 paquetes de útiles que han donado los profesores y padres de familia, y que esperan que a la iniciativa se unan empresarios y ciudadanía en general.

PARA APOYAR

Las personas que deseen contribuir a apoyar a alumnos de escasos recursos pueden acudir al centro de acopio en el casino social del Sindicato Nacional de Maestros sección 28, ubicado en calle Mezquite y Sauces, de la colonia Álamos, en Nogales.