Busca IMSS Nogales cubrir especialidades

NOGALES, Sonora.- Tres son las principales especialidades que a un año y tres meses de arranque, no ha podido cubrir en Nogales el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Vicente Rojas Contreras, director general, informó que ni en la Entidad ni en el Centro del País han conseguido médicos para cubrir las especialidades de terapia intensiva, oncología médica y neumología de adultos.



"Son las principales especialidades que no hay especialistas ni en el Centro del País. Faltan muy poquitas, pero es por especialistas que no las tenemos todavía, son de difícil cobertura", precisó.



El director general del IMSS en Nogales agregó que también durante este año y tres meses han incrementado consultas y cirugías a pacientes referidos de unidades médicas de Caborca, Puerto Peñasco, Agua Prieta y Cananea.



Descartó problemas de abastecimiento de medicinas para padecimientos como el cáncer, asegurando que en la entidad se cuenta con un contrato con proveedores y no han tenido deficiencias.



"No hemos tenido problema con tratamiento de cáncer, en Nogales tenemos pacientes dándoles quimio, no sólo de Nogales sino Caborca, Cananea, Agua Prieta", expresó.



Antiguo hospital



El médico agregó que las antiguas instalaciones del Seguro Social ubicadas en la avenida Álvaro Obregón quedaron para atención de medicina familiar y urgencias menores.



"Padecimientos como fiebres, gripas, diarreas, cortadas menores, inmovilización de fractura que después va a ser derivada para acá, una hipertensión que se baja de momento, cefaleas muy intensas", ejemplificó.