Descubrió su verdadera vocación: Quería ser doctora, pero se enamoró de la enfermería

HERMOSILLO, Sonora.- María Elena Ramírez Campa descubrió en la enfermería una de sus grandes pasiones en la vida, y ha sido su amor por la profesión y sus ganas de ayudar a las personas, lo que le ha permitido alcanzar el cargo supervisora de enfermería dentro del Issste, con sólo 26 años.

“Yo estudié Enfermería en un inicio por ayudar a los demás, creo que es un deseo o gusto que tenemos todos los que iniciamos la carrera, y ya dentro me encariñé mucho más en la profesión, porque me di cuenta que no sólo ayudamos a las personas físicamente, sino también con palabras, consejos o apoyo emocional.

Al principio la verdad es que no estaba tan convencida, no sabía si era exactamente lo que quería, ser enfermera, pero ya ahí me di cuenta que era absolutamente todo lo deseaba”, relató.

En un inicio, cuando María Elena pensó en entrar a la universidad, contó que ella deseaba estudiar Medicina, pero decidió también hacer el examen de Enfermería como segunda opción. Cuando no quedó en la primera, pensó en entrar un año a la carrera de Enfermería y luego cambiarse, pero su sorpresa fue que en Enfermería encontró todo lo que ella deseaba.

“Muchas de las personas ven a la enfermera o el enfermero como el que ayuda al médico, como la segundo, como los que no quedaron en Medicina, tienen una perspectiva un poco errónea de lo que es la carrera, e incluso yo pensaba lo mismo, pero ya dentro me di cuenta de que no.

“La enfermería es una parte fundamental para que el paciente salga adelante, es una profesión preciosa que nos permite estar 24/7 con el paciente, conocerlo, ayudarlo, ser su apoyo físico, pero también emocional, algo que el médico no tiene la oportunidad, y obvio no se hace menos a ninguna profesión, pero a mí, en lo personal, fue la enfermería lo que me llenó completamente”, expuso.

Culminó su carrera en 2019 y de inmediato empezó a hacer su servicio social has ta la llegada de la pandemia, cuando el programa fue suspendido en 2020 por la Universidad de Sonora para proteger a los estudiantes.

Convencida de que su lugar era con los pacientes, en enero de 2021 decidió aplicar en el Hospital San José para desempeñar su trabajo con pacientes Covid-19, conociendo por primera vez lo maravillosa que era la labor del enfermero.

“Cuando entré sentía mucha emoción, estaba contenta y a la vez con cierto temor por la pandemia y la situación que se presentaba en ese momento, pero la verdad es que disfruté mucho estar en la atención directa con los pacientes y conocer por primera vez la realidad de nuestro trabajo.

Ahí mismo me di cuenta de que había muchas cosas por hacer, que quería ser capaz de proponer y crear mejores herramientas para realizar nuestro trabajo en cuanto a protocolos, forma de cuidados y todo lo que implica dar un cuidado de enfermería integral y decidí estudiar la especialidad de Gestión y Docencia de Enfermería en la Unison”, manifestó.

De esa manera, aún trabajando, María Elena pudo terminar su especialidad y se le presentó la oportunidad de alcanzar un cargo de jefatura dentro de una institución pública.

Este reto fue muy difícil, aceptó, pero sigue convencida en que desea cambiar la manera de ver la enfermería por los médicos, pacientes, e incluso por los mismos enfermeros, convenciéndolos de lo hermoso que es su trabajo y lo importante que es su profesión para las personas.