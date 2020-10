CFE no fue empresa rentable en 2019: ASF

CIUDAD DE MÉXICO.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no fue una empresa rentable en 2019 y continuó con un valor económico agregado negativo en su operación.

En los resultados de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, correspondientes al primer año de esta administración, el organismo señala que "la conducción central y la dirección estratégica de esta empresa presentaron limitaciones que incidieron en el deterioro de su situación operativa y financiera, lo que refleja que existen riesgos que la empresa no han logrado administrar, ya que la CFE no actualizó el Plan de Negocios, herramienta indispensable para asegurar la gobernanza de la empresa y conducir sus operaciones con base en una planeación y visión estratégicas".

La ASF identificó cinco mil 590 riesgos a los que se encontró expuesta la empresa del Estado y sus Empresas Productivas Subsidiarias que pueden "repercutir negativamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos principales, así como en la productividad y rentabilidad de la CFE".

Entre algunos de esos riesgos destacan: Deficiencias en la gobernanza que no garantizan que la empresa opere con eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas; que la situación financiera de la empresa siga deteriorándose y pierda el grado de inversión; que los costos de generación no disminuyan y como consecuencia las EPS de generación pierdan competitividad; que las pérdidas técnicas en el proceso de transmisión se incrementen y, en consecuencia, el impacto de las tarifas en los usuarios finales; que el robo de energía se incremente y, por consiguiente, el impacto económico en la situación financiera de la empresa; que la cartera vencida continúe incrementándose y ello repercuta en las finanzas de la empresa; que los costos ineficientes de la empresa se incrementen y se transfieran a las tarifas de los usuarios finales y Que la negociación de los contratos de prestación de servicios de transporte de gas natural no hayan representado las mejores condiciones para el Estado.

La empresa respondió que trabaja en un nuevo modelo de administración de riesgos y proporcionó el "Programa Actualización de Normatividad en Materia de Control Interno y Riesgos", que consta del programa de trabajo que inició en octubre de 2019 y se tiene programado concluir en octubre de 2020, "sin que proporcionara la evidencia documental de los avances". La ASF citó varios ejemplos de inconsistencias de la empresa eléctrica estatal.

Uno de ellos, que generó utilidades en 2019, "pero no fueron suficientes"; otro, que "todos sus índices estuvieron por debajo de la Tasa Social de Grupo Funcional Desarrollo Económico 127 Descuento, requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los proyectos de inversión del gobierno federal que es del 10.0%".

Otra inconsistencia fue que la CFE generó "88.4% de la energía programada por generar y tuvo pérdidas por 61 mil 477.8 millones de pesos por la venta de energía de 56 centrales a precios inferiores a los costos de generación". Por lo que corresponde a las pérdidas de energía eléctrica en el proceso de transmisión, en 2019, CFE Transmisión perdió energía equivalente al 2.7%, que resultó inferior en 0.3 puntos porcentuales al límite establecido por la propia compañía.

No obstante, en el periodo 2017-2019, las pérdidas de energía se incrementaron 5.6%, en promedio anual. En 2019, la cartera de inversión de CFE estuvo integrada por un total de 314 proyectos, pero "no acreditó disponer de la evaluación financiera y económica de los proyectos, que incluyera el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno esperados y actualizados de cada uno de los proyectos, ni de dar seguimiento puntual a los proyectos de inversión de la empresa, a fin de garantizar el correcto desarrollo de los proyectos y que cumplan con sus objetivos y que resulten en un incremento patrimonial para la empresa".

En materia de combate de la corrupción, aunque tuvo principios y directrices para promover la integridad y combatir la corrupción del personal, "no se señalaron los riesgos de corrupción que se pretenden atender ni se establecieron metas e indicadores para conocer el avance del proceso de mitigación de los riesgos. Asimismo, la CFE no contó con un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos con el objetivo de reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude".