Asegura López Obrador que quisiera estar con todos los que sufren por la violencia

LA MORA, Bavispe.- Frente a ciudadanos de La Mora y de municipios cercanos, el Presidente de la República comentó que quisiera estar con todos los que sufren por la violencia en el País, pero no lo puede hacer en todos los casos.

Con la promesa de volver en máximo seis meses a Bavispe a reunirse con las familias de La Mora para traer avances de la investigación y presentar un plan de desarrollo para esta región, concluyó su sexta visita a Sonora.

Con una agenda retrasada, Andrés Manuel López Obrador acortó su discurso, lo redujo a sólo 20 minutos pues debía apurarse para llegar al Aeropuerto de Hermosillo para tomar su vuelo a la Ciudad de México.

Recuerden que yo no puedo andar en aviones oficiales, mis recorridos son por tierra, y celebro hacerlo así porque si viniera en un helicóptero no me habría dado cuenta cómo están los caminos de Bavispe", señaló al final de su participación.