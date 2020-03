Y cada vez que llueve...

HERMOSILLO, Sonora.- Las lluvias registradas en Hermosillo ocasionaron el cierre del paso vehicular en el camino que conduce a varias colonias del Norponiente de la ciudad, por la gran cantidad de agua que llevaba el canal Lázaro Cárdenas.



Tras permanecer por varias horas inhabilitado el camino de terracería localizado al final del bulevar Lázaro Cárdenas y que conecta a las colonias como La Antorcha, Humberto Gutiérrez y Cajeme, algunos afectados solicitaron a las autoridades que agilicen la construcción del puente que les habían prometido.



“Siempre es la misma, oiga, cada vez que llueve no podemos pasar, porque si se fija, ni es mucho lo que ha llovido, pero se viene toda el agua de la ciudad para acá y quedamos varados. Ahora no puedo pasar y dejé a los chamacos solos en la casa, porque no fueron a la escuela.



“Si ya hubieran hecho el puente y nos hicieran caso, nada de esto estuviera pasando. Se supone que este año lo iban a hacer y ni siquiera han empezado a medir el trayecto, no se me hace justo”, expresó María del Refugio Valenzuela.