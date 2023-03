Ximenita menor de 5 años arrollada en Hermosillo permanece delicada

HERMOSILLO, Sonora.- Ximena Tapia López, la menor de cinco años que fue atropellada el pasado 5 de marzo, junto a su madre y primo, permanece delicada de salud y con su cerebro inflamado debido al impacto que recibió en el siniestro; su familia pide que se haga justicia a su caso.

Jesús Emmanuel Tapia Durazo, padre de la pequeña, comentó que aunque salió bien de su cirugía, y ha respondido adecuadamente a los tratamientos, su cabecita empezó a crecer, debido a la inflamación interna.

Los doctores le explicaron que esto podría extenderse aún más, por los próximos 4 o 5 días, antes de que empiece a disminuir la hinchazón, por lo que son momentos cruciales para su recuperación, si es que no presenta complicaciones.

"Ximena la tengo en la clínica 14, traía traumatismo craneoencefálico, la operaron y le quitaron los coágulos de sangre que traía, porque todo le había quedado adentro, lo bueno es que sí aceptó los medicamentos, está estable, pero va a tardar la recuperación, y eso sí no sabemos cuanto.

Me dicen los doctores que los golpes en la cabeza duran entre 1 y 7 días para que empiecen a crecer su cerebro, y después del séptimo día empieza a bajar la hinchazón, pero hoy va en el tercero, y si se le está hinchando la cabecita, vamos a esperar que no crezca mucho, para que no tenga complicaciones, pero sí está delicada mi niña", dijo.