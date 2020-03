Willis con optimismo

HERMOSILLO, Sonora.- Eventualmente, el balón de basquetbol volverá a ser botado en una duela, de eso está convencido Diego Willis.



Después de terminar de manera abrupta su segunda temporada en el basquetbol colegial estadounidense con la Universidad de New Jersey Institute of Technology, el jugador se encuentra en confinamiento en la capital sonorense.



Como medida de prevención ante el brote mundial del Covid-19, la NCAA decidió suspender y dejar inconclusa la temporada del basquetbol universitario, sin posibilidad de disputar el campeonato de la División 1 en este mes.



“La situación esta la vivo como cualquier otra persona. Hay mucha incertidumbre porque no sabemos cuánto va durar, qué es lo que va pasar, pero si seguimos las prevenciones no hay nada de qué preocuparnos y esto acabará muy pronto.



“Se siente un poco raro, creo que todo el trabajo que se hizo durante todo el año es un final muy amargo para todos nosotros en el equipo”.



En su segundo año como integrante del equipo de los Highlanders de la NJIT en la División 1 de la NCAAB, Willis Orozco mejoró sus números individuales al tener mayor participación en la duela, en comparación a la primera campaña.



El base promedió 3.5 puntos por juego, 1.8 en rebotes, 0.8 en asistencias, 0.4 en robos, 65% en tiros libres y 14.5 en minutos en 30 juegos disputados, en la que los suyos terminaron con marca de 9-21.



El seleccionado nacional se quedará en su ciudad natal para prepararse para la pretemporada con su equipo universitario, la cual empezaría, si no se aplaza, este próximo verano.



“Yo creo que este año me va servir de transición. Tuve un rol un poco más importante en el equipo y me empiezo a sentir un poco más cómodo en un equipo tan joven, y eso me va servir para los próximos años que me quedan”.



En cuanto al tema de la suspensión a Ademeba por parte de FIBA, y que afectaría a la quinteta tricolor para las próximas competencias internacionales, el jugador de 20 años lamentó el escenario actual que vive el basquetbol mexicano.



“Es muy triste la situación que está ahorita, especialmente para las selecciones juveniles que han estado entrenando y que tienen un sueño de llegar a un Mundial de esa categoría.



“Pero también para nosotros, yo siento que representar al País es muy importante, y cuando te quitan algo que no es por tu desempeño y es por algo de oficina, se siente bastante impotencia”.



Con el nuevo entrenador Sergio Molina, los 12 Guerreros tienen, al momento, boleto para competir en el Preolímpico, que estaba programado para este año, por lo que alza la mano para ser nuevamente seleccionado y buscar el pase para Tokio 2021.