Virginia viste de Navidad árboles y casas en Hermosillo ¡Por puro gusto!

La creatividad, el amor por la vida y la vitalidad que tiene para enfrentar las situaciones, son algunas de las cualidades que definen a Virginia Jacobo Méndez, quien desde hace más de 40 años se dedica a decorar árboles de Navidad.

Me encanta la decorada, me encanta decorar de Navidad y aunque no sea Navidad, me gusta la casa que esté muy bonita y decorada”, dice.

Irradia una jovialidad inigualable y nadie imaginaría que tiene 83 años de edad.

Hace años se dedica a decorar las casas con la temática de Navidad, pero confesó que la mitad de ese tiempo lo hacía de manera gratuita, hasta que se dio cuenta de que podría ser buen negocio.

“Hace 20 años que estoy poniendo árboles. Inicié con mis amigas, sin cobrar y ya después, dije: Pues puedo cobrar, hago bien mi trabajo y ya me dediqué a cobrar”, dijo.

Virginia platicó que desde que era niña, siempre le ha gustado la decoración de interiores, un talento que atribuye a su familia, pues piensa que la creatividad fue heredada por su madre y por uno de sus tíos, considerado como la primera persona que decoró un árbol de Navidad.

La madre de tres hijos, abuela de cinco nietos y bisabuela de dos hermosas niñas, más de 30 años de su vida los dedicó a la venta de comida y banquetes para eventos sociales, y aseguró que por varios años preparó banquetes de fin de año para celebraciones en el Gobierno.

“Siempre fui ama de casa y duré 32 años de mi vida haciendo comida para vender. La hacía en mi casa. Me hablaban para los pedidos. Por ejemplo, al Gobierno, yo le hacía los banquetes, pero ya me jubilé de la cocina.

“Mi hija se jubiló del Gobierno y le dije: ‘Bueno, tú te jubilaste del Gobierno y yo me jubilo de la cocina”, externó.

Decora con los adornos que el cliente tenga disponibles y les saca el mejor partido.

UN BUEN NEGOCIO

La talentosa abuelita jamás dejó de lado el gusto por la decoración, pues aseguró que su hogar siempre lo tuvo impecable, como siempre le gustaba a su esposo Luciano Fonseca, quien fue siempre su más fiel admirador de todo lo que realizaba en la casa.

El buen gusto fue descubierto por sus amistades, detalló Virginia, quienes le solicitaban, especialmente en Navidad, que les decorara su árbol, lo cual hacía con mucho gusto, pero decidió empezar a cobrar por sus creaciones, ya que el trabajo era demasiado.

ROMPE RÉCORD

Reveló que cada temporada decora entre 10 y 12 árboles, pero este 2023 la cifra se incrementó a 19, una cantidad récord para las festividades, así que durante un mes al año, la abuelita sube y baja escaleras de trabajo a diario.

“Este año iba a poner diez (árboles) y puse 17, pero con el mío y el de mi nuera son 19”, agregó.

“Tardo un día en ponerlos. Mi árbol, yo creo que en medio día lo puse, porque mi hija (Elba María) me ayuda mucho, ella me pone las cosas, me sube a la escalera y le voy pidiendo pásame esto y pásame esto otro”, contó.

El árbol de Navidad que Virginia tiene en la sala de su casa tiene una altura de 3 metros, pero suele poner árboles de hasta 4 metros.

La gente encantada de la vida y yo siento muy bonito, porque a mí me gusta entregar el trabajo, entre mi hija y yo, entregamos el trabajo en limpio todo”, comentó.

Siempre utiliza las decoraciones que el cliente tiene, ya que aseguró que su trabajo es sólo decorar con lo que las personas tengan.

Yo arreglo con lo que la gente tiene. Yo no le exijo que compre ni nada. Con lo que la gente tiene, con eso arreglo”, dice.

“Mi hijo me dice: ‘Mamá, yo te doy el dinero que ganas, pero déjalo’, y yo le digo que no, que no es eso”, apuntó,“es que me gusta, lo disfruto mucho y que les quede bonito a la gente, más lo disfruto”.

Y aunque habrá un día en que tendrá que parar y dejará de trabajar,aseguró que mientras tenga la energía y las ganas, seguirá haciendo lo que más le gusta, pero por lo pronto,en este 2023 su trabajo ya terminó.