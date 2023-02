Villa de Seris: Esperan pavimenten su calle en el 'Barrio Mágico'

HERMOSILLO, Sonora.-Luego de más de medio siglo, vecinos del callejón Morales, en Villa de Seris, esperan que con el nombramiento de Barrio Mágico su calle sea finalmente pavimentada.

La calle, ubicada sobre la avenida Antonia Ruiz, contrasta con el resto de las vialidades del vecindario que sí están pavimentadas.

José Camarena Tapia, de 86 años, señaló que se ha intentado pagar tres veces para que se pavimenten el lugar, pero siempre terminan recibiendo el dinero de vuelta.

“Nos dicen que no estaba contemplada la pavimentación, todavía hace dos años pagamos pero con el tiempo no pavimentan y nos devuelven el dinero”, relató, “aquí vivimos yo y mi señora, pero ella está mal de las rodillas, ya no camina”.

Tenemos 54 años aquí y desde que estaba Casimiro Navarro (ex presidente municipal de Hermosillo), ojalá pavimentaran, estamos dispuestos a que nos cobren”, añadió.

La queja más frecuente de los vecinos de este sector es que, con la lluvia, se forman charcos de agua y lodo.

Norma Angélica Cuéllar Corona, de 60 años, mencionó que son ocho las casas afectadas por esta situación.

“La verdad nos ayudaría mucho tener pavimento, así no se estancaría el agua al llover y los carros podrían avanzar sin problemas, creo que somos la única calle de Villa de Seris que no tiene pavimento”, señaló.

Guadalupe Moreno Gámez, de 68 años, comentó que, al ser Villa de Seris designado como “Barrio Mágico” , es posible que se le otorgue a la calle la ayuda que necesita.

“Yo me considero Villa de Seris, ahora que va a ser colonia mágica”, dijo entre risas, “pero también espero que esto traiga más atención a esta parte de la colonia y nos ayuden para pavimentar la calle”.