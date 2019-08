Vientos de 103 km/hr y dos horas de lluvia "despeinan" la ciudad

HERMOSILLO, Sonora.- Los 119.13 milímetros de precipitación acumulada y las rachas de viento de hasta 103 kilómetros por hora, en la zona Norte de la ciudad, dejaron como consecuencia calles destrozadas, árboles caídos e inundaciones.



De acuerdo con la información divulgada por la Unidad Municipal de Protección Civil, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes atendieron 22 reportes por semáforos descompuestos, árboles y postes caídos que obstruían la vialidad, estructuras derribadas y el rescate de una persona a la que le cayó una puerta encima.



EL IMPARCIAL realizó un recorrido por algunas de las colonias más afectadas, como la López Portillo, 4 Olivos, Insurgentes, Lomas de Madrid, Los Jardines, Carmen Serdán y Miguel Hidalgo, en donde su principal problema fue el deterioro de las calles.



Un ejemplo es el hundimiento de pavimento que se formó en las calles Israel González y Bacanora, de la colonia 4 Olivos, el cual surgió con las lluvias de días pasados.



"Pero ahora con esta lluvia que cayó anoche (jueves), ya fue el colmo, porque la vez pasada se hundió poquito y sí lo reportamos, pero nomás vinieron, rasparon la calle y lo rellenaron con tierra, pero como corre mucha agua por aquí, se hundió más con los carros", expresó Nayelly Soberanes.





SE DESBORDA ARROYO



Paralela a la calle Israel González se ubica un arroyo que atraviesa la colonia, mismo que se desborda cada vez que llueve y arrastra una gran cantidad de piedras y arena, la cual queda esparcida por las demás calles y es un problema para la comunidad.



"Pues imagínese que me tienen incomunicada casi, porque no pueden ni pasar los carros por aquí de tanto cochinero que viene y me recala frente a la puerta, ahora tengo que esperar a que vengan y raspen la calle y me quiten toda la arena y las piedras.



"Ese arroyo es un problema, porque aparte se nos mete el agua a las casas, yo puse un bordito a la puerta, pero a veces se mete por el pasillo y entre por la puerta de atrás, ojalá hagan algo con ese arroyo, porque viene desde el cerro y jala todo para acá", expresó Ana María López, residente de la calle Cumpas.





"LLUEVE" BASURA



La furia del agua que recorrió las calles del Norte no solamente arrasó con el pavimento de las calles, sino que dejó cantidades exageradas de basura acumulada que esparció a su paso y tapó alcantarillas como en la calle Guadalupe Victoria y Baviácora.



Bomberos de Hermosillo reportó que justo en el cruce del arroyo un camión fue arrastrado por la corriente y una persona logró ponerse a salvo saliendo de la unidad por sus propios medios.