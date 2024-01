Venden hasta un 50% menos en el Jardín Juárez

Hermosillo, Sonora.- Los comerciantes del Jardín Juárez que se instalaron en el Tianguis Navideño reportan hasta un 50% menos de venta con respecto al periodo navideño pasado, algo que, algunos aseguran no veían desde hace quince años.

En un sondeo comentaron que hubo días que no vendieron y empezaron a retirarse a pesar de que se pueden quedar hasta el 6 de enero. María Ramírez Ramírez, quien tiene 40 años colocándose en cada temporada, señaló que le gustaría saber a que se debió que hayan tenido bajas ventas, sospecha que las personas compraron más en línea y hay más competencia.

La mercancía es la mejor que uno pueda, pero casi no hubo gente, es mercancía que no le pasa nada y se puede guardar, haga de cuenta que no trabajamos. Algunos el 24 ya comenzaron a salirse”, dijo.

Espera que este fin de semana pueda recuperarse en la venta mientras que en el Jardín Juárez se observa con la mitad de los comercios cerrados y otros están desarmando las estructuras que funcionaron como tiendas.

Ana Rodríguez Rivera, de 44 años de edad, una comerciante de jorongos y juguetes mexicanos, comentó que ella tuvo un 50% menos de venta durante el fin de año 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022.

No sé que pasó con la gente, no hay dinero, no sé que pasó este año lo vimos más pesados porque sí invertimos, pedimos préstamos y no alcanzó a cubrir, o será por el frío, pero sí estuvo muy calmada la venta, en 15 años este fue el más complicado”, dijo.