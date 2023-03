Vendedores ambulantes del Centro de Gobierno se manifiestan luego de ser retirados por autoridades: "Queremos trabajar honradamente y no nos dejan"

HERMOSILLO, Sonora.- En señal de protesta por no permitirles trabajar, vendedores semi-ambulantes localizados en el Centro de Gobierno obstruyeron el cruce de las calles Ignacio Comonfort y De La Cultura.

Natalia Estefanía Ruiz Espinoza, una de las vendedoras afectadas, indicó que son los guardias de seguridad, por órdenes administrativas, los que les impiden realizar sus ventas.

Queremos trabajar honradamente y los guardias no nos dejan, ahorita me metí con una hielera y me querían sacar”, señaló, “ya tiene años que vienen y nos molestan y después nos dejan vender, pero desde el día de ayer (miércoles) comenzaron con más bajezas”.