Vende tortillas "sobaqueras" en los cruceros

Una mujer de 72 años trabaja en cruceros del Centro para ofrecer paquetes de tortillas grandes, pues afirma que le gusta estar activa y ganar su propio dinero.



Es en Yáñez y Luis Encinas donde Teresa Castro Ruiz ocasionalmente se pone para vender 10 paquetes de tortillas "sobaqueras" que ella misma hace en la invasión Miguel Valencia, ubicada al Norte de Hermosillo.



Expuso que para expender las tortillas se levanta a las 3:00 horas para hacer una fogata en la hornilla, colocar el comal y elaborar el producto que lo ofrece a 50 pesos, siempre que se lleven dos paquetes.



Explicó que tiene cuatro hijos, los cuales le ayudan para comprar víveres y le han pedido que deje de trabajar a lo que les responde que ocupa mantenerse activa, porque a sus 72 años se siente productiva.



"Es que me gusta trabajar a mí, mis hijos no me quieren dejar trabajar, pero yo quiero trabajar", aseguró la mujer al tiempo que sorteaba los vehículos entre los carriles para ofrecer el producto regional.



Relató que enviudó a los 37 años y desde entonces se ha mantenido laborando en la venta de productos en los principales bulevares de la ciudad o en su casa.



"Me incomodó estar en la casa ahí sentada en la casa, de floja no conviene y andar pidiendo con el dedo, nunca me ha gustado, me gusta ganarme mi dinero con mi sudor", aseveró la mujer de la tercera edad.



Los ingredientes para elaborar las tortillas "sobaqueras" los compran sus hijos, ella hace el producto

y lo oferta, agregó.



A pesar de su avanzada edad no cuenta con el apoyo del programa para adulto mayor de la Secretaría del Bienestar, dijo, siendo que hace cuatro meses fue inscrita.