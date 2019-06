Vecinos toman control de parque en Las Quintas

HERMOSILLO, Sonora.- Para evitar problemas con los estudiantes, vecinos de la colonia Las Quintas decidieron tomar el control del parque ubicado sobre la avenida Quinta Mayor, frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 132, precisó María Elena Millán Robles.



La residente de la calle Quinta Bella detalló que antes de cercar y poner candado al sitio recreativo, los jóvenes cometían actos vandálicos o acciones inapropiadas, como fumar.



"Hemos hecho público que cualquier persona que quiera hacer uso del parque, puede venir con cualquier vecino y tocar la puerta, y les abrimos o prestamos la llave para que lo disfruten; ahorita tenemos llave sólo quienes vivimos en los alrededores.



"Siempre hemos tenido problemas con los estudiantes, se meten, se brincan, ahora que la escuela estuvo tomada, dos veces nos rompieron el candado de la puerta y se quisieron meter a la fuerza", explicó.



La señora aclaró que cualquier habitante del sector puede acudir con ella y solicitar la llave, ya sea para sacarle una copia o abrir el candando solamente; lo único que piden es mantener la limpieza.



"Nosotros nos damos a la tarea de respetar un convenio que hicimos con el Municipio, pues pertenece (el parque) a los vecinos del sector; hay mucha gente de las calles de atrás que viene conmigo para abrir, les damos las llaves por si quieren sacarle copia y único acuerdo es que cuiden lo que hay y se lleven su basura", agregó.



FIRMAN CONVENIO



Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos en Hermosillo, señaló que los residentes de Las Quintas firmaron un convenio durante la administración municipal 2012-2015, por problemas que ocurrían con los estudiantes.



"Fue un arreglo que se tuvo con los vecinos porque el problema era que, como estaba en la puerta de la escuela, era vandalizado, lo dejaban sucio y no dejaban que los vecinos hicieran uso de las instalaciones.



"Realmente por la condición de que son muchachos inquietos, de preparatoria, además de que decían que fumaban y había detalles que no parecían buenas conductas, pidieron que se dieran la oportunidad de cercar y tener acceso a una llave", describió.



Hasta el momento, dijo el funcionario, no se han registrado quejas de vecinos sobre el uso de las instalaciones del parque, el cual está cercado yvigilandopor los residentes.