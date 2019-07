Vecinos de la Akiwiki están hartos de baldío

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la calle Volcanes, en la colonia Akiwiki, expresaron que están hartos del mal uso que personas ajenas al sector dan a un predio abandonado, donde de manera constante depositan basura doméstica y desechos como maleza y escombro.



Además, señalaron los residentes de la zona que colinda con Las Lomas, es frecuente que delincuentes quemen cableado en el sitio y dejen montones de basura encendidos, lo que podría provocar algún incidente.



"Siempre hay un cochinero, cuando no vienen a tirar bolsas de basura, vienen a echar animales muertos, escombro, ramas; y a cada rato vemos que sale humo porque se ponen a quemar cobre, pero dejan prendida la basura.



"Para los que vivimos cerca es muy preocupante, porque un viento fuerte y que agarre ‘hilo’ la llama, nos quedamos sin casa, Dios guarde estamos adentro, ahí quedamos", dijo Rogelio Martínez.



La situación se ha reportado en varias ocasiones al Municipio, aseguró, pero aunque les envían personal a limpiar y recoger los residuos, los hermosillenses continúan arrojando lo que no quieren en sus hogares.



"La gente es muy cochina, nomás tiene basura en sus casas, buscan dónde aventarla en lugar de esperar a que pasen los del Ayuntamiento", aseveró, "pero eso sí, los más cochinos son los que hacen un escándalo cuando alguien tira algo en sus patios".



PIDEN MULTAS



Rosa Vega, también residente aledaña al predio ubicado en la calle Volcanes, frente a la avenida Albert Einstein, exhortó a la autoridad municipal a limpiar el lote baldío y multar a quienes sean sorprendidos arrojando desechos.



"A cualquier hora se ve la gente tirando basura, pero como no les hacen nada, lo siguen haciendo", añadió, "pero si pasan (personal del Municipio) de vez en cuando y ‘cachan’ a alguien, que lo multen, verán que no lo vuelve a hacer".