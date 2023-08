Vecinos de la 5 de Mayo afirman desconocen detalles de Parquímetros Virtuales

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia 5 de Mayo no están de acuerdo con la instalación de los parquímetros virtuales, y aunque el inicio de este programa se pospuso para el próximo día 27, les molesta tener frente a sus domicilios los parquímetros.

Ana Moreno, quien es vecina de la calle 5 de Mayo, indicó que no se les tomó en cuenta al momento de colocar la pintura al contar con un espacio azul que ella y su familia solicitaron años atrás al Ayuntamiento de Hermosillo.

Tras varios meses de conocer que se instalaría dicho programa en el sector, hasta el momento las autoridades no se han acercado para hablar con los vecinos y no se han enterado de alguna reunión.

“Mi mamá se enteró porque lo vio en las noticias, pero cuando vinieron a pintar las líneas no nos dijeron nada, ni nos explicaron”, mencionó.

El Ayuntamiento dio a conocer el pasado 12 de agosto que el programa se pospondría, ya que la dispersión de casas que están en zonas de uso mixto con alta demanda de estacionamiento, no se ha concluido el registro de placas de los autos de residentes y familiares a quienes se les exentará de pago de parquímetro en la zona que habitan.

La falta de información hacia los residentes ha sido el principal problema, expresó Rosalba Valdez, al no haber al menos una labor de volanteo para explicar la situación.

Creo que es excesivo que se vaya a cobrar diez pesos por hora a quienes vengan a visitarme, no me parece justo. Eso de los parquímetros deberían de ponerlo en frente (La Ruina), no aquí donde vivimos las personas”, añadió.