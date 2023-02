Ve el 62.7% de usuarios cara la tarifa del agua en Hermosillo

El 62.7% de los hermosillenses considera que es cara o muy cara la tarifa de agua potable en la ciudad, de acuerdo a la Encuesta Anual de Percepción Ciudadana 2022 de Hermosillo, ¿Cómo Vamos? y dicha percepción se incrementó casi el 20% con respecto al año anterior.

En los resultados publicados de la encuesta realizada cada año por la organización Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, en 2021 el 52.5% de los hermosillenses consideraba que el servicio de agua potable era caro o muy caro y para 2022, la percepción creció a 62.7%.

La encuesta fue realizada por la organización Hermosillo, ¿Cómo Vamos? entre el 10 de noviembre y 7 de diciembre del 2022 en esta ciudad con 1,600 personas cara a cara de 18 años y mayores; el estudio tiene un margen de error de 2.8% y un nivel de confianza de 95%.

Según el portal de Agua de Hermosillo la tarifa Doméstica inicia desde 99.92 pesos y aumenta según el consumo; la tarifa Especial va desde los 622.16 pesos y la Social desde los 50.48 pesos.

En las últimas semanas han aumentado quejas entre los usuarios contra el organismo operador por los cobros excesivos en el servicio de agua, como lo ha indicado la Unión de Usuarios.

Gloria Corrales González, quien vive sola en su vivienda, en la colonia Centro, asegura que el último recibo del servicio de agua fue de casi 500 pesos, cantidad que considera exagerada.

Aquí, en el Centro casi no tenemos problemas con el servicio... pero en cuanto a los cobros… ¡Olvídate! Yo pago 480 pesos cada mes y soy sola”, dijo.

USUARIOS VEN CARA LA TARIFA DE AGUA

Opiniones encontradas son las que tuvieron algunos hermosillenses con el tema del servicio de agua potable en la ciudad, en que tan bueno o malo lo consideran, pero coinciden con que los cobros sí son excesivos, específicamente en los últimos dos meses.

Los ciudadanos comentaron que a pesar de que no se ha anunciado un aumento en el cobro del servicio de agua, sí les han llegado casi al doble, aunque el consumo del vital líquido haya sido el mismo de todos los meses.

Isidro Olvera, vecino de la colonia Benito Juárez, comentó que a él sí le han cobrado “de más”, ya que sí tiene medidor de agua y en los últimos cobros ha tenido que pagar casi el doble.

Uy sí, está muy caro, porque yo antes pagaba 190 pesos, luego me subieron a 270 (pesos) y ahora vengo pagando 500 y feria. Es demasiado, la verdad y a mis vecinos igual. Eso sí, son muy puntuales para cortártela si no pagas, pero para arreglar las fugas se tardan lo que quieren”, apuntó.

Daniela Jiménez, es una joven que vive en la colonia Los Ángeles, al Norte de la ciudad, y aseguró que en su caso, no tiene problemas con los pagos del agua, ya que su último pago fue de 170 pesos, pero sí considera que necesitan mejorar la atención.

“Yo no tengo problemas, la verdad, tampoco se me hace barato, pero tampoco caro, pago menos de 200 pesos, pero cuando hay fugas y eso, sí se tardan mucho en ir a arreglarlas”, resaltó.

DUDAN DE “SATISFACCIÓN”

La Unión de Usuarios confirmó que entre los usuarios hermosillenses existe la molestia por cobros excesivos en el servicio de agua potable y cuestionó la calificación satisfactoria que algunos ciudadanos le otorgaron al organismo.

Luego de que la encuesta de percepción ciudadana de “Hermosillo ¿Cómo Vamos?” arrojara una calificación satisfactoria por parte de los hermosillenses en cuanto al servicio de agua, Ignacio Peinado Luna resaltó algunas situaciones que habrá que tomar en cuenta.

¿Cómo va a haber satisfacción, cuando la ausencia del agua es muy notoria en el Norte y Norponiente de la ciudad, particularmente? Estamos hablando prácticamente de media ciudad, por lo menos 500 mil habitantes en este sector.

A mí se me hace normal, pago 170 pesos, pero no tenía lavadora, ahora ya tengo, a ver cuánto me llega este mes. Yo no he reportado fugas, pero mis vecinos sí y se tardan mucho en arreglarlas, eso sí está muy mal”, comentó Daniela Jiménez Vecina de la colonia Los Ángeles

Gloria Corrales González Vecina de la colonia Centro comenta que antes pagaba mucho menos.