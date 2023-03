VIDEO Y FOTOS | Hermosillo: Mario Alejandro transforma naturaleza muerta en una obra de arte

HERMOSILLO, Sonora.- Con cincel y martillo, el joven escultor Mario Alejandro Moreno Castro, de 32 años de edad, transforma un eucalipto seco en una obra de arte, en la entrada Oriente del parque Recreativo de la Sauceda.

En la obra se puede ver por lo pronto el rostro de un hombre pápago, una tortuga cahuama que representa a los Seris, la figura destacada un halcón, para aprovechar unos de los brazos del árbol que todavía no está terminado, jícaras, olas de mar, cactus, entre otros elementos.

Graduado de la escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora, Mario Alejandro mencionó que es una iniciativa de la asociación ambientalista Bosque Urbano que trabaja en el lugar y Cecop.

Luego de lanzarse una convocatoria envió su boceto para participar y resultó ganador.

Mayos, guarijíos, pimas, pápagos, seris y la cabeza de un venado que será la figura principal y que estará en la parte superor del árbol quedarán plasmados en este árbol que era prácticamente naturaleza muerta, como muchos árboles que se secaron dentro de La Sauceda.

“Primero, como la escultura es mi pasión, este trabajo lo veía como una gran oportunidad de darme a conocer más”, expresó.

Y al ser una pieza que esté a la vista de todo público me da mucho gusto cuando la gente llega a este lugar, baja me saluda y felicita por el trabajo que llevo por el momento y me dicen: Qué bueno que le estás dando vida al árbol que murió”, relata el joven escultor egresado de la Universidad de Sonora.