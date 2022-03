VIDEO: Policía de Hermosillo vigilará las calles de la ciudad en nuevas motocicletas eléctricas

HERMOSILLO, Sonora.- Una demostración de las motos eléctricas realizó la Policía Municipal y que en los próximos días las usarán los elementos para vigilar las calles de Hermosillo.

Francisco Javier Moreno, policía preventivo, explicó que las ventajas de las unidades eléctricas son muchas, tienen una autonomía de 120 kilómetros con la carga completa y alcanzan una velocidad máxima de hasta 100 kilómetros por hora.

El tiempo de vida de la batería es de 4 a 6 años, eso es muy importante la bateria tiene mucha capacidad de durabilidad. Está motocicleta no lleva ningún tipo de servicio, no hay que echarle gasolina, ni aceite, no lleva bujías, es simplemente batería y un motor electromagnetico", expuso.