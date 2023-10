VIDEO | Vale la pena invertir en la prevención de la adicción a las drogas y alertar sobre el peligro del fentanilo

ÚLTIMA DE TRES PARTES

El consumo de fentanilo en Sonora se ha detectado en personas mayores de 16 años de edad, aunque es más común en adultos de entre 25 y 60 años, indicó Heriberto Chávez Dávila, fundador y director del Centro de Tratamiento Especializado en Adicciones (CIAD) Cananea.

Estas personas, explicó, que ya eran consumidoras de sustancias como las metanfetaminas, cocaína y heroína.

El tema de la prevención de consumo de drogas implica involucrar capital humano y económico, por lo que se requieren más esfuerzos para enfrentar el problema.

Es más fácil prevenir pero se ocupa mucho capital humano, mucho dinero, el capital humano es el más importante, hay que levantarnos temprano para ir a las escuelas con los niños y explicarles el daño que causan las drogas antes que alguien se las ofrezca”, apuntó Chávez.

Aseguró que él ha ofrecido conferencias en escuelas sobre el uso de drogas, pero en la actualidad todos quieren saber los efectos que causa el fentanilo, considerada en la actualidad la droga más fuerte, adictiva y letal.

TRES DELITOS POR DÍA

El consumo de esta sustancia combinada con otras, señaló Chávez, pronto se convertirá en un problema social si las autoridades no lo atienden porque aquel que la consume va a cometer hasta tres delitos por día para poder comprarla.

“El fentanilo nos preocupa en cualquier parte de la República, pero en especial aquí (Sonora) porque estamos pegados a la frontera y no hay quien controle esto, esto ya despegó y cualquier cosa de esta naturaleza que despegue, que es adictiva y daña totalmente la capacidad mental y le crea a uno trastornos, es más difícil dejarla”, subrayó.

CÓMO DETECTAR A UN ADICTO

De acuerdo con testimonios de adictos en recuperación y autoridades federales, una persona que consume drogas se puede detectar porque no llega a dormir a su casa y cuando llega tiene una actitud rara, las cosas empiezan a desaparecer, muestra rebeldía, no estudia ni se enfoca.

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, recomendó platicar con los hijos, mostrarles interés y sobre todo ver con quién o quiénes se juntan.

Lo que sugiero a los padres de familia es que tengan un mayor interés, un cuidado especial de la forma en la que se conducen sus hijos, platicar con ellos, y así de esa manera pueden ir detectando si sus hijos están o no consumiendo algún tipo de narcótico”, expresó.

La FGR, indicó, tiene una unidad que integran sicólogos, siquiatras y peritos que acudan a las colonias, escuelas y centros de trabajo para informar a través de charlas sobre la letalidad que tiene el fentanilo y el riesgo de consumir otras sustancias.

Este año la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancó la campaña “Fentanilo ¡A la primera te mata!” en los planteles escolares para prevenir el consumo en los menores, adolescentes y jóvenes.

Los maestros dedican de 10 a 15 minutos de clases, les explican a los alumnos que los principales daños que esta droga puede causar e incluso la muerte.

NALOXONA… PUEDE SALVAR

El medicamento naloxona tiene el poder de salvar vidas, pues es capaz de revertir una sobredosis por un opioide como el fentanilo y la heroína si se administra a tiempo, dijo Channing Anthony Velásquez.

El represente de la asociacion civil Círculos de Paz explicó que las cajas de naloxona que donan traen consigo las instrucciones de uso para que las personas que ayuden a una persona con sobredosis puedan administrarla correctamente.

Explicó que este medicamento puede administrarse vía nasal o a través de una inyección intramuscular subcutánea o intravenosa, y no tiene efectos nocivos.

Velásquez aseguró que el consumo de fentanilo en Estados Unidos se ha convertido en un problema social donde las víctimas son personas de diferentes edades, y para evitar que en Sonora pase lo mismo trabaja en coordinación con autoridades mexicanas.

Los oficiales (de Nogales, Sonora) nos dijeron que hay mucha gente que ven bajo el uso del fentanilo, están preocupados en la ciudad. Tenga fe y los que están batallando con esto, sí hay una salida,tengan paciencia”, manifestó.

El uso de esta droga, ha causado muertes en cientos de miles de personas y ha dejado sin hogar a otras más, lo que los ha llevado a mantener apoyo permanente también en Nogales, Sonora, con la entrega de naloxona, pláticas sobre el material que contiene el fentanilo y rehabilitación en centros.

“Es bastante barato, de hecho una pastilla cuesta de uno a dos dólares de este lado (Arizona) y de 15 a 20 centavos del otro lado (Sonora)”,puntualizó.

La organización Círculos de Paz trabaja de la mano con el Consejo Binacional en la epidemia llamada “fentanilo”que enfrentan personas de todas las edades en Estados Unidos y en México, aunque en este último sea en menor proporción.

Para evitar muertes por sobredosis en los consumidores, han entregado dosis de naloxona a autoridades de Nogales y además les han brindado capacitación sobre la forma de aplicarla en una persona que pudiera tener una sobredosis.

SE PUEDEN REHABILITAR

Como adicto en recuperación,Chávez Dávila, aseveró: “Todos nos podemos recuperar yo usaba heroína, ‘crystal’, cocaína, pastillas, de todo, estuve cinco veces en un centro siquiátrico en Mexicali con trastornos de delirios de persecución, me desintoxique totalmente, tengo 24 años en los que he logrado abrir ocho centros”.

El consumo de drogas, reveló, lo inició cuando era adolescente, lo que ocasionó que durante 17 años estuviera en prisión.

APOYO Y COMPRENSIÓN

Channing Antony Velásquez dijo que en Estados Unidos hay apoyo para los adictos.

Hay gente que entiende, soy un ex adicto, llevo tres años sin consumo y también batallé con el fentanilo, me gusta hacer esa conexión para decirles que hay apoyo, ayuda,decirles a dónde ir, el material de la droga que están consumiendo, y luego conseguir un centro de rehabilitación”, dijo.

Las personas que consumen fentanilo, añadió, se pueden recuperar completamente pero requieren de apoyo total de su familia y los seres que lo rodean, y él es un ejemplo de ello.

Alba María Rosales Heredia, adicta en recuperación,quien ayuda a otras personas con este tipo de problemas, busca que al igual que ella puedan darse cuenta que el camino de las drogas no es el correcto.

Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y si estamos en esta vida es porque Dios quiere algo bueno de nosotros, mientras haya vida, hay esperanza”.

MARCADO POR EL FENTANILO

“Alán”, adicto en recuperación, tiene la espalda llena de marcas por el daño que se causó al rascarse en reiteradas ocasiones con gran fuerza mientras estuvo bajo los efectos del fentanilo.

El sonorense, de alrededor de 32 años probó toda clase de drogas y ni con la heroína sintió tan cerca la muerte como con el fentanilo, y ni hablar de los síntomas que tuvo mientras estuvo en abstinencia.

Esta vez sentí lo que nunca había sentido, sentía que me iba a morir, me las vi bien negras, nunca me había pasado una ‘malilla’ (abstinencia) así, de un de repente calentura interna y externa por dentro y por fuera, un ‘vomitadero’ y sentir la de perder, nunca me había pasado esto”, aseguró.

Mientras estuvo bajo los influjos de esta droga, dijo, tuvo efectos que nunca antes había tenido, como la una sensación de picor en todo el cuerpo que sólo lograba calmar al rascarse.

“Sentía bien caliente el cuerpo y casi me arranco la piel de lo que me estoy rasque y rasque, una o dos veces me he ido, me he quedado tirado, en una de las veces que me he inyectado he despertado en el suelo con el cuerpo bien caliente, bien caliente por dentro, con mucha sed y casi me arranco el cuerpo de estarme rasque y rasque”, contó.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el fentanilo entre 2021 y 2022 originó la muerte de más de 107 mil personas en ese país pues dos miligramos son suficientes para causar una sobredosis.

FOTO: ARCHIVO GH

ABORRECE LOS EFECTOS

“Javier” está en recuperación, consumió fentanilo porque es la nueva droga que buscan los ‘crystaleros’ en las tiendas donde venden este y otro tipo de enervantes, pero aborreció los efectos y prometió nunca más volver a probarlo.

En sus años como adicto, consumió metanfetaminas como el “crystal” y “ice”, la cual lo mantenían activo y lo ayudaban a rendir más, pero al probar el fentanilo su vida cambió porque pronto empezó a sentirse muy débil.