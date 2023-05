HERMOSILLO, Sonora.- El gusto y la habilidad que tiene para las ventas y el provenir de una familia de emprendedores, le ayudó a Jesús Andrés García Johnson a iniciar su propio negocio de venta de botanas saludables y a sus 28 años de edad, cuenta con dos sucursales y planea expandirse con su propia franquicia.

El joven emprendedor es conocido públicamente como Andrés Johnson, pues además de tener su propio negocio llamado Por Kilo Botanas, es creador de contenido en redes sociales y cuenta con 2.2 millones de seguidores en Instagram y 5.6 millones en TikTok.

Y aunque su fama en Internet le ha servido para dar a conocer su empresa, esta surgió antes de que su popularidad se incrementara, ya que su característica principal es que él mismo prepara botanas libres de grasas a base de frutas y verduras.

Además, gran parte del proceso de elaboración es un secreto familiar que las hace únicas y diferentes en el mercado, con lo que se ha ganado el agrado de sus clientes.

Andrés comentó que su sueño de emprender un negocio inició cuando se graduó de la Licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad del Valle de México (UVM), tras recibir el apoyo de su familia.

Siempre fui muy de vender cosas, desde chiquito y siento que mis papás ya sabían que eventualmente iba a poner un negocio. No me veía en una empresa ni en aduanas, puse el negocio y pues funcionó”, dijo.

Así fue como se creó Por Kilo Botanas, donde se venden frutas deshidratadas enchiladas, semillas y “chips” de verduras deshidratadas, libres de aceites y que en su mayoría él mismo prepara.

Reveló que antes de abrir su primera sucursal en 2018, situada en bulevar Gómez Farías 26, de la colonia Pitic, su mamá puso un negocio de frutas deshidratadas y tal situación fue de gran ayuda para su negocio, pues gran parte de los productos que vende podría hacerlos de manera artesanal.

“Ella ya tenía las bases de que: ‘Se hace esto, así y así’, porque cambia mucho la deshidratación, cambia mucho dependiendo del clima, dependiendo de la humedad, qué tan seco esté, qué temperatura hay, son muchos factores.

También hay chips de taro (raíz similar a la jícama con menos agua), pepino, plátano, camote y chayote, además de las tradicionales papas beisboleras que a todos les gustan.

Otras de las botanas que Andrés ofrece en su negocio son una gran variedad de semillas, cacahuates y nueces, sin dejar a un lado los dulces, gomitas enchiladas y la chocolatería.

La mayoría de los productos los hacemos nosotros y sí hay unos productos que pues aquí en Hermosillo no se pueden conseguir, que no son de temporada y esos los traemos de otras partes.

“Los que hacemos son todo lo que son dulces enchilados, todo lo que es fruta enchilada, también, algunas de las deshidratadas y hay unas cosas que son de proveedores de aquí de Hermosillo”, indicó.

Todo lo que tiene que ver con la preparación de los productos en cuanto a deshidratación y mezclas de ingredientes, personalmente se encarga de ello, reveló, ya que las recetas son secreto profesional y ni siquiera las tiene apuntadas, todo sale de su memoria.

Andrés confesó que aunque pareciera que administrar un negocio, lograr que funcione y se mantenga vigente le ha sido fácil por ser un personaje popular, no ha sido así, ya que se requiere de muchas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación.

Recordó que cuando su negocio abrió por primera vez sus puertas en octubre de 2018, durante los primeros meses logró sobrevivir gracias a sus familiares y amigos, quienes le consumían sus productos mientras se hacía de sus clientes, y afortunadamente para él lo logró en muy poco tiempo, situación que no es común en la mayoría de los comercios.

Los primeros meses fueron muy feos y en mi caso, fueron los primeros meses, pero por lo general, yo sé que tarda mucho un negocio para aclientarse y poder subsistir, pero pues no, yo creo que nunca piensas que te va a ir bien, o no sé si sea algo mío.

“En 2019 abrí la segunda sucursal en Navarrete. Ya me había empezado a ir bien, ya se había notado el cambio, entonces, pues nos aventamos”, dijo.

Pero un año después inició la pandemia por Covid-19 y los negocios empezaron a cerrar sus puertas, lo que lo llevó a tomar la decisión de buscar una nueva estrategia para sobrevivir al caos por el que el mundo pasaba.

Andrés Johnson contó que tuvo que cerrar la sucursal matriz, en la colonia Pitic y quedarse con la sucursal del bulevar Navarrete, número 256, colonia Villa Satélite, pues esa tienda era de más fácil acceso, cuenta con estacionamiento y podían hacer entregas a domicilio.

“Me acuerdo que cerraron los locales y esta sucursal, la Gómez Farías, la cerramos cinco meses y nos fuimos a Navarrete, por eso todo mundo cree que aquella fue la primera tienda, porque aquella se hizo grande en pandemia y entregábamos a domicilio.

Andrés aclaró que cuando cobró más popularidad en las redes sociales ya contaba con ambas sucursales de Por Kilo Botanas y fue justo en la pandemia cuando su imagen como creador de contenido creció, y eso es una de las cosas que también le ayudó a que el negocio tuviera mayor proyección.

Mencionó que desde que tenía 18 años, en 2013, inició a grabar videos en la plataforma de YouTube, pero tenían pocas vistas, por lo que no le daba mucha importancia a las redes sociales y no fue sino hasta la pandemia cuando retomó la creación de contenido.

Cuando empecé aquí el negocio, soy muy controlador, no me gusta soltarlo, entonces yo estaba todo el día, entraba desde las 10:00 de la mañana a 08:00 de la noche, corrido, todo el día, entonces, empecé a grabar en Instagram, o sea, más fácil, literal me sentaba frente a esa pared (recibidor) y grabar.

“Y pues ayudó mucho al negocio porque, aunque yo no estaba mencionándolo (en los videos), pues estaba atrás y la gente se entera como: ‘¿Y eso qué es?’, y eso ayudó mucho, fue sin planearlo ni nada”, aseveró.

El joven emprendedor indicó que los productos se venden empaquetados en bolsas de 50, 100 y 250 gramos, pero los clientes pueden comprar la cantidad que deseen, pues el producto se vende a granel; incluso, pueden llevar su propio recipiente.

Andrés reveló que otra de las claves para que un negocio funcione es empezar con algo pequeño, que no requiera de mucha inversión, pues la probabilidad de que no funcione es mucho mayor que de que sea un éxito.

Lo que yo siempre le digo a la gente, no sé si esto les sirva o no les sirva, pero no trates de poner un negocio enorme desde el princi- pio, no inviertas un millón de pesos en un negocio que no sabes si te va a dar o no te va a dar, lo digo por experiencia”.