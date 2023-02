Urge donador para que Kenia García sea operada de la matriz

HERMOSILLO, Sonora.- Kenia García Mendoza requiere de manera urgente un donador de sangre, para ser operada de la matriz, pues desde inicios del año pasado sufre de un tumor benigno en un ovario.

Me van a sacar un tumor que tengo en la matriz, en el ovario derecho, posiblemente me quiten el ovario, porque tenerlo ya es un riesgo, es lo que me dijo la doctora.