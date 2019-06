Urge ayuda para doña Laura; no tiene casa, documentos, ni dinero

Sus ganas de vivir se desvanecieron por completo. Laura ya no tiene brillo en sus ojos y su rostro sólo refleja tristeza, angustia y mucho dolor, pues se siente sola.



Sin un hogar propio ni dinero, y con enfermedades crónico degenerativas que avanzan rápido, pues no puede costear los medicamentos y tampoco adquirirlos en el sector público porque perdieron sus documentos, Laura Huisa Ramos sigue respirando.



Ya van a ser 15 días que no me pongo insulina, vine con el doctor para que me checara el azúcar y la traía en 480, hace dos días; pero hace un año salí con 700 de azúcar, cuando se murió mi esposo, la doctora dijo que antes no me pegó un infarto.



"No tengo nada, porque estaba demandada por mi casa; o sea que cuando se murió mi esposo me volví loca y me mandó decir un hermano que tengo en Nayarit, porque supo que estaba sola, que me fuera; vendí mi casa y ahora me arrepiento", relató la mujer de 83 años de edad.



Por una cantidad de 10 mil pesos, precisó doña Laura, vendió su vivienda y se deshizo de algunas cosas para juntar más dinero; pero jamás imaginó que su propia sangre aprovecharía su dolor, para dejarla en la calle.



"La iba a dar en 20 mil pesos, pero como era mi sobrina, se la dejé en 10 mil; nunca me dijo ‘fírmele aquí’, entonces ahora que vine de Nayarit le dieron el gane a ella porque no tenía papeles de mi casa".



De esos 10 mil pesos asegura que ella recibió 4 mil, pues un familiar le hizo el "favor" de depositarlo en el banco.



"Me pasó por las manos, me quedé sin nada, me dio 4 mil pesos cuando vinieron por mí de Nayarit, eso me dieron, se quedó con lo demás", añadió.



LE PREOCUPA SALUD



Rosa Delia Miranda, su consuegra y quien ahora le brinda un hogar, destacó que lo más preocupante es que Laura no recibe el medicamento controlado que requiere y tampoco cuenta con una alimentación adecuada.



"No la puedo llevar a la clínica porque su nueva nuera le perdió los papeles; ahorita estamos durmiendo con mucho calor, pero nos acomodamos para que ella esté en el cooler y nosotros en un cuarto con abanico.



"A veces no tengo qué darle, pero mi hija nomás supo que andaba rodando, no la pensó, pidió un carro con la vecina para ir por ella, se la trajeron y aquí la tengo, lo que puedo le doy pero a veces es puro frijolito y como que no", expresó.



Aunque doña Laura tiene más familiaress, dijo, nadie se ha hecho cargo de ella.