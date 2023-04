Un paso en falso hizo que la vida de Miguel Osvaldo cambiara para siempre

Mostrar una sonrisa a través del dolor físico se convirtió en la filosofía de vida de Miguel Osvaldo “Wally” Acedo Romo, a quien, en un revés del destino, le fue diagnosticado distrofia simpática refleja, un trastorno crónico que le impide llevar una vida ordinaria.

El joven hermosillense de 24 años relató que, hasta antes del accidente que afectó su pie izquierdo, él se mantenía activo a través de distintas disciplinas deportivas. Un paso en falso, literalmente, hizo que hace dos años su vida cambiara para siempre.

Fui deportista de alto rendimiento, estuve en varios deportes de contacto desde los 15 años, jugué futbol americano y rugby, fui velocista, practiqué artes marciales mixtas, nunca me pasó un accidente”, explicó, “un día caminando, en el 2021, se me dobla el tobillo provocándome un esguince de primer grado, pero con un dolor extremo”.

El dolor invadió su pie como una puñalada con acero incandescente y, a pesar de las lágrimas, logró llegar a su trabajo, donde posteriormente lo llevaron a la Unidad Médica Familiar 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad y después a la Clínica 14, donde fue diagnosticado por un especialista.

Desde ese momento, Osvaldo ha vivido con dolor permanente y, aunque por su semblante pareciera que no tiene padecimiento alguno, incluso colocarse calzado es suficiente para hacerlo apretar los dientes.

El también llamado “Síndrome de Sudeck” se trata de una condición que afecta extremidades como las manos, brazos, piernas y pies, la cual provoca un dolor con ardor intenso que limita las funciones de dicho miembro.

No se me ha quitado el dolor, desde ese momento tengo el dolor todo el tiempo, parece que no trajeras nada, pero intentar ponerme de pie o sentir una superficie irregular puede desencadenar el dolor, además me provoca hinchazón e hipersensibilidad: hasta el rozar de la sábana de la cama hace que mi pie duela”, narró.