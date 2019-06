Un futuro ingeniero que mejora la salud

HERMOSILLO, Sonora.- Francisco Gabriel Cota del Río cursa el noveno semestre de Ingeniería Biomédica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) y se destaca por crear proyectos que buscan mejorar la vida de los demás; hay quienes lo consideran un futuro genio de Sonora.

Para él, desarrollar tecnología enfocada en la Medicina se convirtió en una meta muy importante en su vida.

Es un joven al que le apasiona el campo de la salud e innovación, cuyo mejor aliado desde niño ha sido el estudio, ya que está seguro que las tecnologías médicas pueden solucionar muchos problemas y se esfuerza por comprobarlo, haciendo de todo.

Actualmente, el universitario forma parte de un proyecto dirigido a personas con pie diabético; se trata de una plantilla dispositivo, que sirve para medir parámetros como la humedad, temperatura y presión arterial, para evitar amputaciones.

LOGROS

“También en un proyecto que comenzó el año pasado, desarrollé una aplicación y la usé en un congreso para ver figuras tridimensionales en el celular”, expresó, “en un espacio físico, donde se pone un target, se puede ver una imagen en 3D.

“Puede servir para muchísimas cosas, ahorita lo enfoqué para ayudar a los nuevos estudiantes a aprender Solidworks, que es una software de diseño; pero sirve para ayudar a los médicos a practicar operaciones”, dijo el estudiante, el cual tiene otros proyectos.

La aplicación “ARC”, que significa Realidad Aumentada Cognitiva, expuso, solamente la manejan él y sus compañeros, y por lo pronto la utilizan en el ámbito educativo.

“Pensamos seguir desarrollándola para que tenga más funciones; con el favor de Dios estoy pensando en estudiar mis posgrados y desarrollar tecnologías médicas, ayudando en el campo de la salud”, añadió.

DESDE NIÑO

“Desde pequeño me ha gustado hacer muchísimas cosas, he estado en equipos deportivos, me gustan los temas de música, proyectos de innovación”, expresó Francisco Gabriel, “pero creo que donde comencé a involucrarme más en ese aspecto, fue en el ITH.

“Ya con la carrera, con las materias, en diferentes concursos, con los maestros que te motivan a hacer investigación, fue donde me di cuenta que me gustaba hacer proyectos e innovar, seguir aprendiendo”, enfatizó.

El joven de 22 años de edad manifestó que siempre fue el niño aplicado en clases, que obtenía muy buenas calificaciones; además de que mostraba una conducta de excelencia.

“En la secundaria me dieron un premio por el mejor estudiante, los maestros me eligieron; ya en la preparatoria tuve el mejor promedio, de diez, y ahora en el Instituto, algo de lo que estoy muy orgulloso, es que me eligieron para ser parte del Premio al Mérito Académico de Ingenierías 2018”, destacó.

Gabriel, como le llaman la mayoría de sus amigos, expuso que decidió estudiar Ingeniería Biomédica cuando cursaba el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 11, donde su especialidad fue Laboratorista Clínico.

“Ahí empezó mi gusto por todo esto de la Medicina”, agregó, “de hecho no conocía la carrera, hasta que en el último semestre de la preparatoria un amigo me comentó que estaba la especialidad en el ITH.

“Cuando la vi, dije ‘¿y esto qué es?, ¿con qué se come?’ y empecé a investigar”, recordó, “me di cuenta que la Biomédica trata de solventar problemas en la Medicina, pero aplicando la ingeniería: Entonces dije ‘esta es una forma diferente de ayudar a muchas personas’ y me gustó”.