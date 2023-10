Triunfa en EU con una tortilla sonorense “alternativa”

HERMOSILLO, Sonora.- Llevar al extranjero una de las bases de la gastronomía sonorense, la tortilla de harina, ha sido parte del trabajo que a Janet Flores Pavlovich le valió la nominación como pionera en alimentos y bebidas de la edición 2023 de la Celebración de Mujeres de San Diego Magazine, cuyos resultados se conocerán el próximo 2 de noviembre.

Janet es originaria de Sonora y hace tres años creó “Coyotas”, una marca de tortillas veganas a base de harina de yuca y aceite de coco que siguen la receta sonorense adaptada a las necesidades de su mercado.

Su pasión por la cocina nació desde que era niña, cuando veía a su abuela hacer tortillas de harina; y a su abuelo y posteriormente a su papá, quienes fueron propietarios de un negocio de hamburguesas en Hermosillo.

En 2009 comenzó a estudiar en San Diego, California, y después de “foguearse” en cocinas de Estados Unidos y Ciudad de México, regresó a

Hermosillo para administrar un negocio de repostería y abrir un taller culinario.

Al regresar a San Diego y descubrir que por aquellos lugares no era fácil encontrar el especial sabor de las tortillas sonorenses, decidió aprender a elaborarlas ella misma, algo que tendría que aprender.

DESDE CERO

En Hermosillo tocó varias puertas de tortillerías para que le enseñaran desde cero a elaborarlas con la receta típica de cuatro ingredientes: Harina de trigo, sal, agua y manteca.

En un negocio del Mercado número 2 encontró a Silvia, quien le dio la oportunidad de visitarla para enseñarle el arte de hacer tortillas; además de contagiarle su pasión y entusiasmo.

De vuelta en San Diego con este conocimiento bajo el brazo, Janet decidió probar suerte en los mercaditos que en aquella ciudad se instalan semanalmente: Ofreció las tortillas estilo Sonora que junto a su esposo había preparado e hizo un nuevo descubrimiento.

“Me di cuenta que hay muchas restricciones… hay gente que no come gluten, no come manteca y que había gente que no podía disfrutar de una buena tortilla, por sus restricciones, y dije que me gustaría ayudar a esas personas que no pueden comer una buena tortilla”, dijo.

UNA BUENA TORTILLA

Con esta idea en mente, Janet buscó opciones para sustituir la harina de trigo y encontró la cassava o yuca, que se seca, muele y se utiliza como harina; además, reemplazó la manteca por aceite de coco, resultando en una adaptación de la receta tradicional que cualquiera puede consumir.

Las tortillas tuvieron gran aceptación, lo que hizo que Janet recortada lo que alguien alguna vez le dijo: “Cuando haces algo que te apasiona y te da tranquilidad, el éxito viene después”.

Mucha gente me decía: ‘No te puedo creer que no tenga manteca, está bien buena, está bien suave, sabe como una tortilla normal’. Así empecé... las hacíamos a mano ahí en mi departamento, en mi casa: Yo las aplastaba y mi esposo las cocinaba y ya las empacábamos y al fin siguiente íbamos al mercado a venderlas ¡y les encantó!”.

Con este proyecto inició en enero de 2020 y dos meses después comenzaron las restricciones por el Covid, por lo que ella y su esposo vieron en el mercado en línea una oportunidad.

Tramitaron los permisos correspondientes y su primer pedido en línea fue hacia Hawaii.

Actualmente, “Coyotas” está en 100 tiendas en cuatro estados de la Unión Americana y esto le ha valido el reconocimiento de Silvia, aquella señora que le enseñó a hacer tortillas, y también de un sector que no podía disfrutar de este producto.

RECONOCIMIENTO

Janet está nominada como mujer pionera en la categoría de alimentos y bebidas de la San Diego Magazine.