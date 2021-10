Llama Alfonso Durazo a registrar a menores para vacunación antiCovid

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, llamó a la ciudadanía a registrar a partir de hoy a los menores de 12 a 17 años con comorbilidades para la vacunación contra Covid-19. "Este viernes (hoy) inicia el registro para la vacunación a menores de 12 a 17 años a nivel nacional. Invito a las familias a registrar a sus hijas e hijos que viven con alguna comorbilidad que pueda incrementar el riesgo de enfermedad grave y muerte.

Terrenos campestres en Sonora están viciados de origen porque son ejidales: Abogado

Los terrenos campestres en su mayoría están viciados de origen porque son ejidales y no han iniciado los trámites para adquirir el dominio pleno que expide el Registro Agrario Nacional y pese a eso, su crecimiento en los últimos 20 años no ha sido regulado por ninguna autoridad, señaló el abogado Humberto Romero Bravo. En la actualidad existen decenas de desarrollos campestres con diferentes nombres en Álamos, San Carlos Nuevo Guaymas, Bahía Kino, San Pedro y Puerto Peñasco, que se ofrecen desde 19 mil 999 pesos hasta 650 mil pesos, con casas club y servicios de agua, luz y seguridad, pero no todos son regulares.

Localizan restos óseos cerca del Rancho "El Chichiquelite" rastreadores e integrantes de tribu yaqui

Algunos restos óseos fueron localizados por las Rastreadoras de Ciudad Obregón, integrantes de la tribu Yaqui y autoridades en los alrededores del Rancho "El Chichiquelite" el día de ayer. Mediante redes sociales el colectivo de búsqueda de desaparecidos compartieron que en apoyo a las familias de Loma de Bácum estuvieron peinando de nueva cuenta la zona del Rancho "El Chichiquelite".