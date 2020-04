Transporte público, taxis y carros de alquiler sí trabajarán pero bajo estas medidas

HERMOSILLO, Sonora.- El transporte público, los taxis y carros de alquiler podrán trabajar en la fase dos del Quédate en Casa.

Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo, detalló que en cuanto a los camiones, las personas deben de sentarse alejadas, mientras que el chofer usará cubrebocas y realizará las medidas de limpieza correspondiente.

En el caso de taxis y carros de alquiler, solamente se les permitirá traer a un pasajero y en la parte trasera.

“Nadie más de una persona puede ir en un carro, ya sea particular, taxi u otro servicio, nada más el transporte urbano como es colectivo pues pueden ir mas personas pero lo que se pide es que vayan intercalado asientos vacíos y que no vayan más de 10 pasajeros.

Los taxis y taxis de alquiler debe de ir solamente un pasajero, y que el pasajero no se suba adelante, que vaya atrás, que el chofer lleve cubrebocas y que realice limpieza de su unidad constantemente”.

Valenzuela Ibarra dijo que aunque no tengan trabajo en abundancia los taxis y carros de alquiler debido a la poca demanda, son parte de las actividades esenciales.

Estas medidas, destacó el funcionario estatal, son para que no se propague el virus del Covid-19 y además para que las personas no salgan de aus hogares si no tienen una actividad esencial que realizar.