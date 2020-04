Trabajadores del campo sufren por falta de trabajo

Angustia de no saber cómo conseguirán sus alimentos el día de mañana, es lo que sufren 120 familias de la comunidad Plan de Ayala, en la Costa de Hermosillo, pues la situación se ha vuelto crítica después de las medidas que se han tomado por el Covid-19.

La mayoría de las personas que viven en esa comunidad se dedican al campo, a algunas de ellas se les pidió que regresaran a sus casas ya que están en el grupo de alto riesgo, y al no trabajar no perciben el sueldo completo, por ello no pueden comprar lo básico.

Enedina Zamago Chigo, líder de la comunidad, comentó que algunas de las personas que están en casa, al trabajar ganaban 200 pesos al día pero ahora no, por lo que ni huevo ni frijol han podido comprar.

En esta comunidad somos muchas familias las que estamos padeciendo alguna carencia, todo se complicó después de la contingencia porque algunos dejamos de trabajar porque somos de alto riesgo y eso nos ha llevado a no saber qué es lo que vamos a comer porque un día podemos tener para comprar comida pero al otro ya no".

“Yo creo que las familias más afectadas son las que tienen hijos pequeños, muchas de esas familias tienen entre cuatro o cinco hijos y así ha estado la situación para muchos de nosotros”, recalcó.

FRIJOLES Y ARROZ

En la comunidad las familias ya dejaron de comprar gas y atizan; aún con el ahorro del gas sólo alcanzan a comer frijoles y arroz.

“La mayoría de las familias que habitan en la comunidad Plan de Ayala son del Sur del País quienes llegaron al estado de Sonora, específicamente a los campos agrícolas de la Costa de Hermosillo para laborar en los campos y así darles una mejor calidad de vida a su familia, lo que ahora no se ha podido debido a la contingencia sanitaria.

“Estamos desesperados porque no sabemos qué día vamos a comer”, manifestó, “y aparte hay que pagar renta, agua, luz y lo único que pedimos es que nos ayuden con paquetes alimenticios”.

Para apoyar a estas familias puede comunicarse al teléfono: 66 21 28 63 76.