Tiene dos empleos para sacar adelante a sus hijos que luchan contra distrofia

HERMOSILLO.- Jesús Santiago, de 22 años, y Francisco Estaban Medina Uruchurtu, de 15, nacieron con distrofia muscular de Duchenne, enfermedad que los llevó a utilizar sillas eléctricas para trasladarse, los jóvenes quienes viven con su madre están pasando por momentos económicos difíciles.

Estamos viviendo en una casa prestada, no tenemos refrigerador, los colchones están muy maltratados y tampoco contamos con vidrio en ventanas, ni aire, aunque lo que necesitan urgente son cuatro pilas para sillas eléctricas para que puedan moverse”, explicó Rosa Carmina Uruchurtu Ruiz.

LOS GASTOS DEL DÍA A DÍA

La madre de familia cuenta con dos empleos para sacar adelante a sus hijos, pues dependen totalmente de ella y no cuentan con ayuda de gobierno, además de los gastos diarios de comida, debe comprar pañales , toallitas húmedas y algunos medicamentos.

Jesús Santiago concluyó los estudios de preparatoria en el Cbtis 206 y Francisco Esteban la secundaria en el plantel de la 57, el sueño de ellos, además de poder ayudar a su madre, es conocer la Ciudad de México y a los Tigres el Norte, ya que disfrutan de escuchar sus canciones, también les gusta ver televisión, pero hace días dejó de funcionar la que tenían.

El hermano mayor sobrevive con un pulmón, mientras que Francisco Esteban fue diagnosticado con esclerosis múltiple, artritis y “piel de viejito”, por lo que los gastos aumentan para la familia.

“Mucha gente me dice que si cómo le hago para aguantar tanto, yo aguanto porque mi tatita Dios no me suelta de sus manos y sabe muy bien que estoy bendecida por ellos, hay veces que sí me desespero, pero ¿qué voy a hacer? a mí me podrás ver en la peores garras, pero ellos andan cambiados y andan bien”, expresó Rosa.

Si desea apoyar a la familia puede marcar al 66-21-54- 42-88 o 66-23-99-89-05 o depositar a la cuenta 4766 8415 6381 6894 o ir a la casa ubicada en calle La Mina Verde número 62, en Real de Minas.