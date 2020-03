Taxistas están desesperados

HERMOSILLO, Sonora.- Desesperados por la escasez de trabajo y la falta de ingresos para llevar el sustento a la familia, taxistas de Hermosillo solicitan el apoyo de las autoridades para que les ayuden a salir adelante durante esta contingencia sanitaria.



“Hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno con relación a nosotros los taxistas, porque estamos viviendo una situación que jamás habíamos vivido y que nos tiene en expectativa”, manifestó Juan Carlos Hernández, quien tiene 32 años como taxista y habló a nombre de los 100 trabajadores del volante de la Central Express.



“Ya estamos viviendo una crisis laboral en la que no sabemos cómo llevar el sustento a nuestras familias porque la cantidad de clientes ha bajado hasta el 100 % y somos muchos jefes de hogar, la mayoría de nosotros tenemos hijos, esposas, nietos, personas que dependen de nosotros y no sabemos cómo llevarles de comer”.



Juan Carlos, junto a sus compañeros, piden que las autoridades vean las necesidades que tienen y busquen la manera de ayudarlos, ya que temen que la contingencia se alargue más de un mes.



“Le pedimos al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento que volteen un poco con nosotros y nos ayuden con lo que puedan, no hablamos de dinero, de cosas importantes, si nos puede apoyar con una despensa, un programa de apoyo, cualquier ayuda es bien recibida”, expresó.



“Incluso trabajo, si hay que nos lo den o que nos condonen algún servicio, las placas, el agua, el predial, la luz, lo que sea, que nos ayuden, porque entendemos la contingencia sanitaria, queremos protegernos y proteger a los demás, pero nos vamos a morir de hambre”, insistió.



LIMPIEZA



También pidió a las personas a que, hasta que las autoridades de salud no digan lo contrario, vean el servicio de taxi como una opción, ya que todos los choferes están siendo responsables en la limpieza del vehículo, así como en cuidarse con gel alcohol y cubre bocas cuando es posible.