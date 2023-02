Taxista de Hermosillo atacado por cuatro hombres armados mientras llevaba pasajeros: Denuncia

HERMOSILLO, Sonora.- Un taxista denunció que cuatro hombres armados le cerraron el paso y lo atacaron a balazos cuando iba en su vehículo sedán y llevaba pasajeros.

El afectado narró que cerca de las 15:00 horas de hoy dio servicio a tres hombres de origen sudamericano en un hotel que se ubica en Pino Suárez y Bavispe en la colonia Centro.

Añadió que los tres abordantes le pidieron que los llevara a una carnicería que se ubica rumbo a la Central Camionera, luego de regreso tomaron por la calle Mina, por el lado Oriente del Cerro de La Campana.

En el trayecto, un vehículo tipo camioneta le comenzó a pitar, se hizo a un lado para que pasara, pero el carro se le cerró y se bajaron cuatro hombres que portaban pistolas.

Se me acercó recio y me venía pitando, y me hice para un lado, y se paró y se me metió enfrente, y le gritaban a ellos ‘bajense’, no eran mexicanos, eran venezolanos o de por allá (los pasajeros)”, comentó.