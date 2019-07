Tapa 40 parrillas primera lluvia del verano

HERMOSILLO, Sonora.- Para que la ciudad no colapse ni calles y colonias queden inundadas por las lluvias, la basura no se debe de tirar en la calle, pues con la primera lluvia del verano se taparon más de 40 parillas, incluyendo algunos canales de la ciudad, señaló Norberto Barraza Almazán.



El director de Servicios Públicos Municipales indicó que algunos de los canales en donde encontraron llantas, escombro y basura doméstica fue el del Lázaro Cárdenas, De Las Víboras, Las Villas y El Apache, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a tirar la basura donde se debe y no en la vía pública.



"A pesar de la poca lluvia que hubo el viernes tuvimos que limpiar 40 parrillas, la mayoría de desagüe, porque estaban llenas de basura que la misma lluvia arrastró, eso nos quiere decir que están tirando la basura en las calle".



Barraza Almazán dijo que los únicos perjudicados con la basura en las calles y en los canales son los mismos ciudadanos, pues serán sus colonias o las calles donde viven las afectadas con inundaciones.



"Si la gente nos sigue tirando basura en las calles o canales, habrá inundaciones por todos lados, aparte se gasta dinero de más, donde ya se hizo una inversión de limpieza tenemos que ir otra vez", indicó.



PAGAN A OTROS



Una práctica que se da principalmente en el Norte de Hermosillo, donde los vecinos pagan para que otras personas se lleven su escombro, ramas o maleza, lo que es una práctica que afecta a toda la ciudad.



"Hay gentes que les dan a otras personas 20 o 50 pesos para que les tiren ramas, basura doméstica o escombro, pero esas personas van y lo dejan en el primer lote baldío o arroyo que se encuentra", manifestó.



Norberto Barraza hizo un llamado a la comunidad a hacer las cosas correctamente y apoyar para que los canales y las calles no estén llenos de basura, pues ya está a la vuelta de la esquina la temporada de lluvias.