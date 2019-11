Sorprende Robles en Naranjeros

Sabía que podía aportar algo al equipo, lo que no esperaba es tener la regularidad que ha tenido en la primera vuelta de la temporada con Naranjeros, aseguró el novato Alex Robles, quien ha recibido la oportunidad por parte de Vinicio Castilla.

El nacido en Cananea, Sonora explicó que desde que hizo su aparición en la pretemporada sabía que podía aportar, y poco a poco a sabido demostrarle eso al mánager y al cuerpo técnico.

Uno siempre piensa que puede ayudar al equipo y eso pensé yo cuando llegué a pretemporada, y gracias a Dios se me ha estado dando la oportunidad y me acoplé bien con todos; gracias a Dios me ha ido muy bien”, indicó.