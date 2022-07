Solicitan donadores de sangre para Emely Mayte, niña diagnosticada con peligroso cáncer

HERMOSILLO, Sonora.-Con solo 9 años, Emily Mayte Cárdenas Chávez fue diagnosticada con un peligroso e inusual cáncer en su cabeza, llamado sarcoma ewing extraesquelético, y debido a su tratamiento su familia pide desesperadas unidades de sangre para la pequeña.

Fue durante los primeros días de junio cuando el diagnóstico cambio la vida de Mayte y toda su familia, pues lo que pensaban en un principio que era una sinusitis, resultó ser un cáncer agresivo y extraño, el cual debía ser intervenido quirúrgicamente.

"Me lo diagnosticaron al principio con sinusitis, luego con rinosinusitis, porque el dolor de cabeza no paraba, era muy intenso, y pensaban que era una infección en la fosa nasal.

"Después le salió una bolita en la cabeza y me dijeron que tenía posiblemente un hematoma o un coágulo, y fuimos con varios doctores a que la vieran; ellos (los médicos) pensaban que era líquido lo que traía, pero me pidieron que viniera a Hermosillo para que la revisarán, y me la decidieron operar", contó su mamá Lucía Chávez.

"HA SIDO MUY FUERTE": MAMÁ DE EMILY MAYTE

Fue cuando la niña entró a operación, que los doctores se dieron cuenta que esa bolita era un tumor maligno, por lo que decidieron mandar a examinar un pedazo del cráneo a patología, dándose cuenta de la enfermedad que tenía.

"Fue el 20 de mayo cuando le hicieron la cirugía, y a los quince días me la diagnosticaron con este tumor", expuso, "fue una noticia muy fea para todos, porque nos cambió la vida de un día para otro.

"De Puerto Peñasco tuvimos que venirnos a Hermosillo de tiempo completo, Emily nunca había tocado un hospital, era una niña completamente sana antes de todo esto, y el golpe ha sido duro para ella, porque de tener una vida normal, ahora estar aquí dentro (hospital), ha sido muy fuerte", describió.

Por las quimioterapias la menor ha tenido fuertes descompensaciones, que la ha llevado a requerir sangre y plaquetas con frecuencia.

Actualmente debe más de 10 unidades al Hospital Ignacio Chávez, y como no son originarios de Hermosillo, poder encontrar quien les done (sangre) se ha vuelto aún más complicado.

CÓMO APOYAR A EMILY MAYTE

Lucía pide a las personas que deseen ayudarle con donaciones de plaquetas o sangre O positivo, comunicarse a su teléfono 638 127 6312, o al 638 116 2436, para darles los requisitos de donación.

De antemano agradeció cualquier apoyo que reciba en estos momentos, ya que la cada unidad donada para Emily, es un paso más para que salga adelante.