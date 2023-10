Sol “encandila” a conductores en 11 puntos de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- El Sol es uno de los factores más peligrosos al momento de conducir de frente al astro rey, porque se pierde la visión de lo que se tiene enfrente, en las horas del crepúsculo, al amanecer o al atardecer.

En la ciudad de Hermosillo, conducir un automóvil con la luz del Sol de frente es factor de riesgo y puede provocar falta de visión, y ante ello, se deben tomar las medidas de precaución, expresó César Ovier Quintero Pérez.

El Policía Tercero del Departamento de Tránsito Municipal señaló que el deslumbramiento ocurre en algunas vialidades de esta capital sonorense, en especial en la carretera a Bahía de Kino.

Después de las 17:00 horas (cinco de la tarde) cuando empieza la puesta de Sol, si se reduce la visibilidad, nos encandilamos, por así decirlo”, destacó, “en este caso recomendamos a la ciudadanía, principalmente a los conductores respetar lo que es el límite de velocidad”.

En dichas situaciones, expuso, es importante usar gafas para Sol, mantenerse en el carril de circulación y los que transitan en sentido contrario encender las luces de los faros como medida preventiva.

“Es algo que la ley no te obliga, pero es una recomendación transitar con luces encendidas para ser más visibles, desde el momento en que se reduce la visibilidad, vemos un vehículo con luces encendidas en sentido opuesto, pues es más fácil de ver”, explicó.

Tomar las medidas de precaución, pero sobre todo mantener la distancia de seguridad con el vehículo de enfrente, es de gran importancia, subrayó, y así evitar cualquier siniestro vial como el choque por alcance.

Quintero Pérez dijo que ante este tipo de situaciones naturales, colocar polarizado en el vidrio frontal es un delito porque por ley se debe observar el interior de la unidad.

Este tipo de película (polarizado) reduce la visibilidad durante la noche, además es motivo de infracción, recalcó el Policía Tercero de Tránsito Municipal.

La pérdida de la visión producida por la luz del Sol no solo se presenta por la tarde, sino también en las mañanas cuando los conductores se dirigen de Oriente a Poniente.

En el bulevar Progreso, López Portillo, Aburto, José S. Healy, Río Sonora y bulevar Camino del Seri, es donde se da más el deslumbramiento por el Sol en las mañanas.

Este fenómeno sucede de las 06:20 a las 07:20 horas aproximadamente, y puede variar según la estación del año.

El número de accidentes de tránsito a causa del deslumbramiento no se tienen contabilizados por Tránsito Municipal, sin embargo, es conocido como un problema al manejar la unidad que al mezclarse con el uso del teléfono, el exceso de velocidad y otros distractores, son factores de percances.

MALA EXPERIENCIA

Yo, en lo personal, le tengo mucho miedo cuando el Sol te encandila por la mañana, tuve una muy mala experiencia y por eso sé que es muy peligroso”, expresó Arturo Moreno, de 40 años de edad y de oficio fontanero, quien hace casi un mes estuvo a punto de arrollar a una familia completa.

El residente de la colonia Sahuaro recordó que ese día del incidente, eran exactamente las 06:24 horas, cuando conducía por la calle del Periférico Norte, y antes de hacer alto en la República de Panamá, lo deslumbró el Sol y se quedó sin visión.

“Sé la hora exacta porque acababa de ver el reloj que traigo en el carro, venía por el Periférico Norte, vi reflejos, pero cuando iba a hacer alto, el resplandor del Sol me dejó ciego.

“Me asusté mucho porque no ves nada, me quedé ciego, me desesperó porque iba frenando para hacer alto y girar a mi derecha (rumbo a la calle República de Panamá), en eso alcancé a ver apenas un zapatito de color negro y la calcetita blanca y frené de golpe.

Cuando me detuve y pude ver, era una pareja, la señora traía a un niño en brazos y el señor a una niña (de la mano) como de unos 4 años”, manifestó, “le di gracias a Dios que no iba a velocidad, porque me los hubiera llevado, los atropello a todos, se me salía casi el corazón, del susto, oiga.

“Por eso me da mucho miedo ese resplandor”, confesó Arturo, quien hasta buscó orientación con un agente de Tránsito sobre las medidas preventivas en estos casos. Hoy siempre conduce con lentes oscuros y los focos encendidos y jamás a exceso de velocidad.

Cuando vas por el Periférico Norte o por la calle del Tecnológico, el Sol lo ‘encandila’ a uno, debemos tener cuidado porque la vida nos puede cambiar en un segundo”, agregó.

FACTOR DE RIESGO

De acuerdo con autoridades de Tránsito Municipal, las vías donde principalmente se presenta el resplandor por la puesta del Sol son las siguientes:

DE ORIENTE A PONIENTE:

• A partir de las 17:00 horas.

• Duración: 1 hora con 30 minutos.

• Carretera rumbo a Bahía de Kino.

• Camino del Seri.

• Bulevar Paseo Río Sonora.

• Bulevar Navarrete.

• Bulevar Progreso.

DE PONIENTE A ORIENTE:

• A partir de las 06:20 horas.

• Duración: 1 hora.

• Bulevar Progreso.

• Bulevar López Portillo.

• Calle José Aburto.

• Calle José S. Healy.

• Bulevar Paseo Río Sonora.

• Bulevar Camino del Seri

RECOMENDACIONES:

Recomendaciones ante el deslumbramiento del Sol:

• 1. Usar gafas de Sol.

• 2. Conducir a una velocidad moderada.

• 3. Mantener la distancia con el vehículo de enfrente.

• 4. Encender las luces del vehículo en caso de conducir con el deslumbramiento atrás.