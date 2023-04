Socorrista de la Cruz Roja pide donadores de sangre para cirugía

Después de dedicar más de 43 años de vida a la sociedad como socorrista de Cruz Roja, José Guadalupe Ayala Noriega se encuentra incapacitado de sus labores debido un problema en su corazón, por lo que el socorrista pide desesperado donadores de sangre para su cirugía.

Ahorita estoy incapacitado en mi casa, no realizó actividades ni esfuerzos, se me prohíbe incluso caminar y es algo que se me ha hecho muy difícil porque estoy acostumbrado a andar en la calle, ayudando a la gente.