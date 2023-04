Socorrista de Cruz Roja Hermosillo tiene más de 43 años de servicio; hoy necesita urgentemente donadores de sangre

HERMOSILLO, Sonora.- Después de dedicar más de 43 años de vida a la sociedad como socorrista de Cruz Roja, José Guadalupe Ayala Noriega está incapacitado de sus labores por un problema en el corazón, y necesita urgentemente donadores de sangre.

Estoy incapacitado en mi casa, no realizo actividades ni esfuerzos, se me prohíbe incluso caminar y es algo que se me ha hecho muy difícil porque estoy acostumbrado a andar en la calle, ayudando a la gente.