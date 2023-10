Sobreviven dos de los 15 perritos de la maestra jubilada de la Unison que murió en un incendio

Dos de los quince perritos que vivían con la maestra jubilada de la Unison, quien murió anoche en el incendio de su vivienda en la colonia San Benito, sobrevivieron al siniestro y ya se encuentran fuera de peligro, reveló Bomberos de Hermosillo.

Ixcotal Villa, responsable de turno de la zona Centro de Bomberos, comentó la mujer, de 66 años de edad, identificada como Ana, vivía con 15 perros, de los cuales, trece eran de la raza Chihuahua y uno más de tamaño grande.

Detalló que alrededor de las 17:00 horas, elementos de bomberos acudieron a las calles Aguascalientes, entre 12 de Octubre y 14 de Abril, ya que reportaban un incendio de una vivienda y una persona estaba en el interior.

Al llegar al lugar, los apagafuegos ingresaron al predio de manera forzosa cuando descubrieron que la puerta estaba cerrada con candado y una vez que realizaron una búsqueda en el hogar, encontraron a la mujer tirada en suelo, entre la cocina y la sala.

Los bomberos hacen el rescate y la llevan a la parte externa, en la banqueta y se le empiezan a dar los primeros auxilios; después llegó Cruz Roja y ellos le posicionan el monitor y no marcaba signos vitales, y ellos mismos declaran que la persona había fallecido. Había bastante humo, el cuerpo no presentaba daños por fuego y eso nos da a pensar que inhaló humo caliente la persona y ya no pudo salir del domicilio. La señora tenía unos 15 perros, de los cuales trece fallecieron, también por inhalación de humo”, relató.