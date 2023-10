Sin saberlo Ana Elizabeth estaba embarazada cuando acabó su tratamiento contra el cáncer de mama

HERMOSILLO, Sonora.- Después de pasar más de un año con un tratamiento de cáncer de mama, Ana Elizabeth Hernández superó la enfermedad y recibió el que considera el mejor de los regalos: Un hijo.

El médico le dijo a Ana Elizabeth que no podría volver a embarazarse, a pesar de que por muchos años lo intentó, y no fue hasta que terminó su tratamiento de cáncer que logró lo impensable.

Ana Elizabeth tenía 38 años de edad cuando en el 2020 fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, en ese tiempo estaba la pandemia por Covid-19 y se le dificultaba conseguir médicos para que la operaran en el IMSS.

Después de realizar diferentes actividades, reunió los fondos para contratar un anestesiólogo y un patólogo particular para que estuvieran en la cirugía donde se hizo la extirpación del tumor, y después inició tratamiento de quimio y radioterapia.

En compañía de su hijo, de 20 años de edad, sus padres, familiares y amigos, logró sacar fuerza para continuar con el doloroso tratamiento y el 10 de enero de 2021 le dijeron que había superado el cáncer y entraba en etapa de remisión por cinco años.

Sin saberlo, en ese momento se encontraba embarazada, pasaron meses y las molestias que ella atribuía a las secuelas del cáncer y el tratamiento, eran los síntomas de gravidex que fue detectado a las 22 semanas.

Lloré mucho, tal vez no de felicidad, de preocupación de cómo viniera, decía ‘va a venir enfermo y yo estoy débil, no me siento preparada’, y he batallado mucho, salió muy enfermizo, pero mi mamá fue mi mejor consuelo y es una bendición”, dijo.