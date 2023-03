Sin rival en la jaula: María Fernanda Escudero es peleadora e instructora de artes marciales mixtas

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque la inseguridad es un problema constante en México para las mujeres, la mayor preocupación que ahora ronda por la cabeza de Fernanda Escudero es encontrar a quién enfrentar próximamente en una jaula de artes marciales mixtas.

La hermosillense es una de las muy pocas exponentes del MMA en la capital sonorense, y le ha tocado abrirse brecha desde hace más de ocho años en una disciplina dominada casi en su totalidad por el género masculino.

Mi interés por las artes marciales nace desde que mi hermano comenzó a entrenar, hace alrededor de nueve años. Yo solamente iba y lo veía, y me interesaba mucho el hecho de ver cómo dos personas podían hacer un combate.

“Más adelante hubo mucha desconfianza por el hecho de que yo me quedaba sola y necesitaba aprender a defenderme. En la academia en la que entrenaba se permitía a partir de los 14 años, y yo en ese entonces tenía 11 años, pero nos hicimos amigos del entrenador y ya me abrió las puertas para empezar a entrenar ahí. Fui la más pequeña de todo el gimnasio”, recordó.

Como hermana del reconocido peleador Luis Aldo Escudero, podría decirse que adentrarse en este deporte fue un poco más fácil, sin embargo fue ella misma quien buscó meterse a una jaula desde que tenía escasos 11 años de edad.

“Tanto mis amigos como mi familia saben desde hace muchos años que siempre había querido pelear, inclusive yo decía ‘en unos años voy a estar ahí peleando’, cuando veía a mi hermano pelear.

Para mi familia yo creo que sí fue un poco más difícil, porque yo siempre fui la niña de la familia y pensaban ‘¿cómo ella va a subirse a pelear de la misma manera que él?’; creo que no querían que lo hiciera”.

AL PLANO PROFESIONAL

Ahora, a sus 19 años y con un récord amateur de tres victorias, una derrota y un empate, su siguiente objetivo es debutar en el plano profesional con la empresa tijuanense UWC, en la cual también participa su hermano Luis.

“Mi hermano siempre ha estado ahí, desde siempre, toda mi vida. Yo le debo muchas cosas a él, pero más que nada, y se lo he dicho, es el haberme enseñado este deporte tan bonito.

“Me acuerdo que al principio él me metió porque necesitaba aprender a defenderme. Él me enseñó a tirar los primeros golpes, las primera patadas, las primeras sumisiones. Es muy bonito tener a gente que me apoya, pero es más bonito compartir la misma pasión con mi hermano, que siempre ha sido mi figura a seguir”.

Fernanda actualmente también se dedica a dar clases a niños y jóvenes en las instalaciones de Titanes Team, por lo que anima a las mujeres a que practiquen esta disciplina que tiene mucho que aportarles, tanto física como mentalmente.

Como mujer, creo que es el mejor deporte que podrías practicar. No solamente aprendes a defenderte, sino que al momento que aprendes a hacerlo confías más.

“Creo que ahorita las calles de México, en general, son peligrosas, tanto para hombres como para mujeres, pero siempre creen poder atacar más al ‘sexo débil’, por así decirlo. Sin embargo, al momento en que sabes defenderte el sexo débil deja de serlo y comienza a dominar en donde sea”, afirmó.