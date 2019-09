Sin ánimo de revancha

HERMOSILLO, Sonora.- El par de ocasiones que Cimarrones de Sonora fue eliminado de la liguilla por Mineros de Zacatecas, no es un tema que le pase por la mente al director técnico del equipo, Isaac Morales, previo al duelo de hoy como local por la jornada 7 del Ascenso MX.



En conferencia de prensa, el estratega del cuadro sonorense señaló que el antecedente en la "Fiesta Grande" es cosa del pasado, y actualmente sólo es el choque por el calendario regular, en busca de sumar los tres puntos y un posible liderato del torneo.



La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron en la capital sonorense no se pudieron hacer daño al empatar a 0-0, en el partido por la jornada 6 del pasado Clausura 2019.



"El término odiado es un término muy fuerte. Yo diría que es un rival con características que se la ha complicado por historia al club, pero estamos conscientes de esa parte y no enfatizamos en ese tema.

Lo que hacemos es preparar el partido, diseñar un plan de juego, para que esa parte no se pueda repetir. El torneo pasado acá se fueron con un empate, entonces, esperamos salir nuevamente con la victoria", mencionó.

El delantero, Jonathan Vega, autor de los dos goles que significó el triunfo en casa en la última fecha, disfruta el momento que atraviesa futbolísticamente y afronta con total disposición su rol de salir desde el banco a la cancha.



"Hay que aprovechar las oportunidades que nos da el profe. Ahorita estoy en banca, no pasa nada, porque sé que me va tocar y cuando me toque tengo que estar siempre disponible para el equipo", señaló.