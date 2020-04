Sin agua potable, pero se la ingenian en tiempos de Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Una de las mejores armas contra contra el coronavirus es la higiene y aunque en las invasiones no cuentan con el servicio de agua potable, se las llevan en pipas, aunque los residentes buscan la manera de acatar el llamado del lavado de manos.



La situación del abasto de agua entre los habitantes de las invasiones está dividida: Mientras unos aseguran que sí les entregan el vital líquido con regularidad, otros manifiestan que pasa una semana sin que lleguen las pipas.



Ramona Albelaiz, quien tiene su hogar en la invasión Nueva Ilusión, el cual comparte con su esposo, dos nietos, su hija y yerno, manifiesta que esta semana no recibió el líquido, aunque sus vecinos sí.



“El martes y jueves pasa, aquí pasó pero no llegó conmigo, le pregunté a la vecina que si le había llenado y me dijo que sí, fui a la única que no le echó, quién sabe por qué”, dice. En su predio se podía observar un tambo y dos tinacos vacíos.



Detalla que gracias a que un vecino le comparte una manguera conectada de manera clandestina a la tubería de agua potable ella también puede tener acceso para lavar los trastes, la ropa y lavarse de forma constante las manos.



María del Pilar Aguayo Guzmán, de la invasión Las Pilas, menciona que no cuenta con el servicio de agua potable y sus vecinos le comparten, pero se las “ve negras” cuando estos no llegan por varios días.



“Batallo mucho, hay días en que no están ellos y no puedo agarrar y no puedo salir porque cuido a dos nietos”, señala. La invasión Las Pilas está dentro de la colonia que lleva el mismo nombre.



Para mantener sus manos limpias, dice que sí cuenta con agua y jabón, porque sabe que es una de las principales recomendaciones para evitar contagiarse de Covid-19.



PASAN DOS VECES POR SEMANA



Gustavo González, habitante de la invasión Tres Reinas, asegura que las pipas que abastecen de agua a la colonia pasan dos veces por semana y en su caso sin pedirles el servicio los operadores le echan a sus tambos hasta llenarlos.



Guadalupe Lugo, de la invasión Nueva Ilusión, cuenta que el servicio de abasto de agua a través de cisternas móviles ha sido eficiente porque les llena los tambos a pesar de que están a la mitad.



Edwin Barrios Villa, profesor investigador de tiempo completo en microbiología, virología y micología de la Universidad de Sonora, destaca que la higiene y el lavado de manos debe ser siempre una prioridad, ya que ello protege de diferentes virus y bacterias que generan diversas enfermedades.



¿QUÉ HACER SIN AGUA?



Aunque esta no es la única forma de tener las manos limpias, el alcohol gel es otra opción para quienes no cuentan con el servicio de agua.



Y para ello es necesario usarlo con concentraciones del 70% y no mayores o menores a eso, porque podrían tener un resultado contraproducente con el efecto sanitizante del virus, afirmó Barrios Villa,



“Este es un virus que es sensible al jabón y el agua", dijo.

AUMENTA ENTREGA EN 17 INVASIONES

Por Yamileth Hernández



La entrega de agua potable para 17 invasiones en Hermosillo ha aumentado desde que se declaró la contingencia sanitaria, pues ahora las familias se lavan seguido las manos y asean a profundidad sus hogares.



Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos Municipales, indicó que se están entregando 1 millón 550 mil litros semanales de agua repartida en pila a las invasiones.



“La semana pasada se llegó a 1 millón 850 mil litros a la semana, esto quiere decir que se ha aumentado 300 mil litros de agua para las invasiones.



“Como la gente está en sus casa pues lavan más ropa, se lavan más las manos y lógicamente eso iba a aumentar y estamos nosotros abasteciendo a este sector de la población con el líquido vital”, destacó.



De las 17 invasiones, once están ubicadas en el Norte y seis al Sur, y la entrega es para mil 240 casas.



Barraza Almazán recalcó que dos veces por semana de entrega agua en dos pipas del Ayuntamiento, más cuatro que son rentadas.