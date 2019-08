Siguen Catrinas liderando en BLD

HERMOSILLO, Sonora.- La escuadra de Catrinas se afianzó a la cima de la división Tempranera 2 al pegarle 17-4 a Cardinals Rico Fams en la sexta semana de actividades de la Liga de Slowpitch Big League Dreams femenil.



Las ahora ganadoras tuvieron de su lado a Fabiola Álvarez, quien lució con un cuadrangular y un doblete, seguida de Armida Verduzco y Judith Quinteros con tres hits cada una.



Por parte de las derrotadas, tanto Mishell Romero como Alma Soqui sacaron la pelota del parque, sin embargo, su trabajo no fue suficiente para tratar de concretar una remontada.



El que está en una situación similar, pero en la Pony League, es el equipo de Patronas, que se impuso 16-14 a Warriors en juego que se definió en el cuarto rollo, cuando las ganadoras armaron racimo de siete rayitas que marcó la diferencia.



Individualmente no hubo nadie mejor que Silvia Rivera y Judith Moreno, quienes pegaron tres imparables cada una, con el respaldo de Ana María Coker con un par de cuadrangulares.



Por las vencidas, Ilse Porchas conectó estacazo y Milagros Gastélum pegó triplete con las bases repletas, pero el resto de compañeras no pudo colaborar con la producción de carreras para intentar venir de atrás.