"Siempre voy a regresar a Naranjeros mientras pueda": Isaac Paredes

HERMOSILLO .- Después de una temporada donde logró romper la barrera de los 30 cuadrangulares en Grandes Ligas, pocos se imaginaban que Isaac Paredes regresaría este año a jugar con Naranjeros de Hermosillo; sin embargo este martes inició su segunda serie en la temporada 2023-24 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El hermosillense no sólo conectó 31 jonrones con los Rays de Tampa Bay este año, sino que también se convirtió en el jugador nacido en México más joven en llegar a 30 tablazos en la Gran Carpa; y apenas el segundo en conseguirlo, después de Vinicio Castilla.

“Siempre va a ser mi más grande motivación, y creo que mientras pueda voy a venir a jugar todos los años; en mí está el venir o no. A veces los equipos te limitan, pero yo siempre doy ese extra para convencer al equipo de poder jugar aquí en la Liga Mexicana, sobre todo ahora que pertenezco a Hermosillo”, comentó hoy en el estadio Fernando Valenzuela.

Hasta antes del juego de anoche, Paredes sólo había disputado los tres encuentros ante los Charros de Jalisco, donde dio muestra de su calidad al conectar cuatro imparables y los ocho turnos al bat que tuvo; aunque todavía sin poder volarse la barda.

Al principio yo también tenía miedo de no poder venir a jugar, pero mis ganas y el deseo de querer jugar me dieron esa confianza y el ánimo para hablar con el equipo y que me dejaran venir. Agregó